Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Буковине очевидцы хотели линчевать водителя, который насмерть сбил подростка (видео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:00
Фото: mashintop facebook.com
Фото: mashintop facebook.com

Очевидцы напали на водителя, который сбил 15-летнего мальчика

В селе Лукавцы Вижницкого района Черновицкой области водитель сбил подростка. Ребенок погиб. Об этом рассказали в сообществе chernivtsigram на своей странице в Instagram.

Очевидцы смертельного ДТП, в результате которого погиб ребенок, хотели линчевать виновника аварии и напали на него. Водитель успель получить несколько ударов.

Видео: Водитель насмерть сбил подростка (youtube.com/Чернівецький Промінь)

Водитель автомобиля марки "BMW" ехал на большой скорости, в результате чего сбил 15-летнего подростка.

Фото: Место трагедии (instagram.com/chernivtsigram)

В пресс-службе ГУ ЧП в Черновицкой области эту информацию подтвердили. Отмечается, что за рулем находился житель Черновцов 1992 года рождения.

Свидетели добавили, что водитель с места не бежал, а сразу попросил вызвать скорую.

Фото: Место трагедии (instagram.com/chernivtsigram)

Мальчик умер в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Харькове "скорая" на пешеходном переходе наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках.

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске

В Киеве на ходу сгорел автомобиль: образовалась пробка (фото, видео) В Крыму произошло жуткое смертельное ДТП (видео 18+)
Теги: ДТП, самосуд, Буковина
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь