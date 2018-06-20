На Буковине очевидцы хотели линчевать водителя, который насмерть сбил подростка (видео)

Очевидцы напали на водителя, который сбил 15-летнего мальчика

В селе Лукавцы Вижницкого района Черновицкой области водитель сбил подростка. Ребенок погиб. Об этом рассказали в сообществе chernivtsigram на своей странице в Instagram.

Очевидцы смертельного ДТП, в результате которого погиб ребенок, хотели линчевать виновника аварии и напали на него. Водитель успель получить несколько ударов.

Видео: Водитель насмерть сбил подростка (youtube.com/Чернівецький Промінь)

Водитель автомобиля марки "BMW" ехал на большой скорости, в результате чего сбил 15-летнего подростка.

Фото: Место трагедии (instagram.com/chernivtsigram)

В пресс-службе ГУ ЧП в Черновицкой области эту информацию подтвердили. Отмечается, что за рулем находился житель Черновцов 1992 года рождения.

Свидетели добавили, что водитель с места не бежал, а сразу попросил вызвать скорую.

Фото: Место трагедии (instagram.com/chernivtsigram)

Мальчик умер в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Харькове "скорая" на пешеходном переходе наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках.

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