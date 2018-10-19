"Burning Doors": Андрій Хливнюк презентував акцію до вистави про долю українських політв'язнів

Андрій Хливнюк презентував акцію "Підвісь квиток" (фото: Ольга Третьякова)

Вистава "Burning Doors" не тільки має незаперечну культурну цінність, а й стане ваговим приводом для привернення уваги соціуму в Україні до долі політичних бранців

18 жовтня в Києві відбулась прес-конференція, присвячена показу 6 та 7 листопада в театрі імені Івана Франка всесвітньовідомої вистави "Burning Doors", інтеграції проекту з глобальною акцією #SaveOlegSentsov та створенню акції "Підвісь квиток".

На прес-конференції співорганізатор події Андрій Хливнюк, ініціаторка глобальної акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук, режисер Білоруського Вільного Театру Микола Халезін та виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів говорили про культурну цінність та актуальність вистави "Burning Doors", про можливість знову привернути увагу українців до долі Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів.

Андрій Хливнюк презентував акцію "Підвісь квиток" (фото: Ольга Третьякова)

Зауважимо, що купуючи квиток на виставу, кожен українець має змогу особисто допомогти родинам політв’язнів.

"Весь прибуток від показу "Burning Doors" буде переданий родинам політв’язнів. Тому людей, які хотіли б підтримати родини, але не можуть прийти на виставу, організатори пропонують долучатися до благодійної акції "Підвісь квиток". На Facebook-сторінці SaveOlegSentsov ми створимо лінк на спеціальний івент, де буде завантажена частина квитків. Усі куплені квитки в рамках цієї акції ми передамо рідним політв’язнів та волонтерам", - розповіла Олександра Матвійчук.

В Києві покажуть виставу "Burning Doors" (фото: Ольга Третьякова)

"На мій погляд, дуже важливо, щоб ця вистава була сьогодні показана в Україні. Для цього є як мінімум три причини. Перша: українці мають бачити, що те, що відбувається в їхній країні, небайдуже людям інших країн. Над цією виставою працювали люди з Білорусі, Великобританії, Австралії, Ірландії, Росії. Друга: українці мають побачити виставу, яка вже об'їхала весь світ - від Італії та Німеччини, до США, Канади та Австралії. І третя: ця вистава - привід для дискусії не тільки про те, що сталося з усіма нами, а й про наше спільне майбутнє", - зауважив режисер Микола Халезін.

Митці презентували акцію "Підвісь квиток" (фото: Ольга Третьякова)

В свою чергу виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів наголосила, що місія фонду, серед іншого, спрямована на розвиток культури як базису для визначення інших сфер життя суспільства України.

"Культура має глибоко увійти в повсякденне життя кожного українця, стати основою для прийняття особистісних рішень. Так відбудеться справжня революція у сфері культури та суспільства в цілому. Як новій державній інституції нам імпонує той факт, що одним з 298 підтриманих нами цього року проектів, є проект "Burning Doors", який говорить про важливі суспільно-політичні проблеми. Мистецтво - це інструмент змін, і ми раді бути частиною цих змін", - додала вона.

У Києві покажуть виставу про свободу і здоровий глузд (фото: Ольга Третьякова)

Нагадаємо, що 6 та 7 листопада 2018 в Києві пройде вистава Білоруського Вільного Театру "Burning Doors", яка розповідає історії трьох людей мистецтва, що опинилися у в’язниці - кінорежисера Олега Сенцова, активістки Марії Альохіної і художника Петра Павленського.

Ініціатор показу "Burning Doors" в Києві - Андрій Хливнюк. У виставі, до слова, звучить музика гурту "Бумбокс".

"Вистава про свободу і здоровий глузд, що сколихнула світ! Актори і режисер без перебільшень викладаються цілковито і повністю", - прокоментував Хливнюк.

Головна мета вистави - привернути увагу світової спільноти до неможливості політичних переслідувань у 21 сторіччі.

У Києві презентували акцію "Підвісь квиток" (фото: Ольга Третьякова)

Нагадаємо, Андрій Хливнюк розповів, чому не робив гучних заяв під час Євромайдану.

Відео: РБК-Україна