"Burning Doors": Андрей Хлывнюк презентовал акцию к спектаклю о судьбе украинских политзаключенных

Андрей Хлывнюк презентовал акцию "Подвесь билет" (фото: Ольга Третьякова)

Спектакль "Burning Doors" не только имеет неоспоримую культурную ценность, но и станет весомым поводом для привлечения внимания социума в Украине к судьбе политических узников

18 октября в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная показу 6 и 7 ноября в театре имени Ивана Франко спектакля "Burning Doors", интеграции проекта с глобальной акцией #SaveOlegSentsov и созданию акции "Подвесь билет".

На пресс-конференции соорганизатор события Андрей Хлывнюк, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук, режиссер Белорусского Свободного Театра Николай Халезин и исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив говорили про культурную ценность и актуальность спектакля "Burning Doors", о возможности снова привлечь внимание украинцев к судьбе Олега Сенцова и всех политических заключенных.

Андрей Хлывнюк презентовал акцию "Подвесь билет" (фото: Ольга Третьякова)

Заметим, что покупая билет на спектакль, каждый украинец имеет возможность лично помочь семьям политзаключенных.

"Вся прибыль от показа "Burning Doors" будет передана семьям политзаключенных. Поэтому людям, которые хотели бы поддержать семьи, но не могут прийти на спектакль, организаторы предлагают присоединиться к благотворительной акции "Подвесь билет". На Facebook-странице SaveOlegSentsov мы создадим линк на специальный ивент, где будет загружена часть билетов. Все купленные билеты в рамках этой акции мы передадим родным политзаключенных и волонтерам", - рассказала Александра Матвийчук.

В Киеве покажут спектакль "Burning Doors" (фото: Ольга Третьякова)

"На мой взгляд, очень важно, чтобы эта постановка была сегодня показана в Украине. Для этого есть как минимум три причины. Первая: украинцы должны видеть, что то, что происходит в их стране, небезразлично людям других стран. Над этим спектаклем работали люди из Беларуси, Великобритании, Австралии, Ирландии, России. Вторая: украинцы должны увидеть спектакль, который уже объехал весь мир - от Италии и Германии, до США, Канады и Австралии. И третья: этот спектакль - повод для дискуссии не только о том, что произошло со всеми нами, но и о нашем общем будущем", - заметил режиссер Николай Халезин.

В Украине презентовали акцию "Подвесь билет" (фото: Ольга Третьякова)

В свою очередь исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив подчеркнула, что миссия фонда, среди прочего, направлена на развитие культуры как базиса для определения иных сфер жизни общества Украины.

"Культура должна глубоко войти в повседневную жизнь каждого украинца, стать основой для принятия личностных решений. Так произойдет настоящая революция в сфере культуры и общества в целом. Как новой государственной институции нам импонирует тот факт, что одним из 298 поддержанных нами проектов этого года, является проект "Burning Doors", который говорит о важных общественно-политических проблемах. Искусство - это инструмент изменений, и мы рады быть частью этих изменений", - добавила она.

В Киеве покажут спектакль о свободе и здравый смысл (фото: Ольга Третьякова)

Напомним, что 6 и 7 ноября 2018 в Киеве пройдет спектакль Белорусского Свободного Театра "Burning Doors", которая рассказывает истории трех людей искусства, оказавшихся в тюрьме - кинорежиссера Олега Сенцова, активистки Марии Алехиной и художника Петра Павленского.

Инициатор показа "Burning Doors" в Киеве - Андрей Хлывнюк. В спектакле, к слову, звучит музыка группы "Бумбокс".

"Спектакль о свободе и здравый смысл, который всколыхнул мир! Актеры и режиссер без преувеличений выкладываются полностью", - прокомментировал Хлывнюк.

Главная цель спектакля - привлечь внимание мирового сообщества к невозможности политических преследований в 21 веке.

В Киеве презентовали акцию "Подвесь билет" (фото: Ольга Третьякова)

Напомним, Андрей Хлывнюк рассказал, почему не делал громких заявлений во время Евромайдана.

Видео: РБК-Украина