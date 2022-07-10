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Буря пристрастей і необдумані рішення: будьте обережні під час Суперповні в липні

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Неділя 10 липня 2022 17:39
Буря пристрастей і необдумані рішення: будьте обережні під час Суперповні в липні Фото: чому повний місяць в липні буде небезпечним (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У липні нас чекає неймовірне астрономічне явище - в один день відбудеться повний місяць і супермісяць. І в цей же день місяць буде супроводжувати відразу дві планети - Сатурн і Юпітер.

Чому цей період стане небезпечним і що категорично не можна робити під час Суперповні - читайте нижче.

Супермісяць очікується вже 13 липня - о 12:09 місяць опиниться в перигеї. Це максимально близьке її відстань точки орбіти Місяця до землі. В цей час відстань складе 357 263 кілометри.

А повний місяць настане в цей же день, але трохи пізніше - о 21:38. Повний місяць зійде над горизонтом близько 21:00 і до півночі досягне максимальної висоти над горизонтом. До самого сходу сонця місяць буде сяяти в сузір'ї Стрільця.

За допомогою спеціальної техніки спостерігати за Суперповнею можна буде всю ніч. Головне, щоб поруч не було вогнів міста. А при ясній погоді можна буде побачити, що Місяць будуть супроводжувати дві планети - Сатурн і Юпітер.

Чим небезпечна така Суперповня

Коли Місяць зближується з землею, це посилює гравітаційний вплив на неї. Можуть бути землетруси та виверження вулканів. А ще такі астрономічні події впливають на життя людини.

Як відзначають експерти, саме в повний місяць відбувається більше ДТП, можливі вибухи емоційності, сварки та агресія, дратівливість. Люди стають більш схильні до спонтанних вчинків і необдуманих рішень.

Буря пристрастей і необдумані рішення: будьте обережні під час Суперповні в липні

Фото: у липні нас чекає небезпечна Суперповня (Getty Images)

Що категорично не можна робити в Суперповню

  • Не варто починати щось нове - запускати проєкти, організовувати заходи, відкривати бізнес
  • Емоції потрібно тримати під контролем - можуть бути бурі, неприємні ситуації, дратівливість, агресія, неадекватна реакція на події.
  • Не можна приймати необдумані рішення або діяти спонтанно
  • Не можна різко міняти обстановку і здійснювати далекі поїздки
  • Варто відмовитися від великих покупок і підписання фінансових договорів
  • Не можна призначати ділові зустрічі та планувати на цей день важливі особисті розмови
  • Не рекомендується оформляти кредити, брати в борг, оформляти позики та давати гроші в борг - теж не варто
  • Постарайтеся не переїдати та не зловживати алкоголем
  • За кермом - проявляйте максимум акуратності та обережності, не перевищуйте швидкість.
  • Не варто проводити серйозні роботи на городі та в саду.

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