Буря пристрастей і необдумані рішення: будьте обережні під час Суперповні в липні

У липні нас чекає неймовірне астрономічне явище - в один день відбудеться повний місяць і супермісяць. І в цей же день місяць буде супроводжувати відразу дві планети - Сатурн і Юпітер.

Чому цей період стане небезпечним і що категорично не можна робити під час Суперповні - читайте нижче.

Супермісяць очікується вже 13 липня - о 12:09 місяць опиниться в перигеї. Це максимально близьке її відстань точки орбіти Місяця до землі. В цей час відстань складе 357 263 кілометри.

А повний місяць настане в цей же день, але трохи пізніше - о 21:38. Повний місяць зійде над горизонтом близько 21:00 і до півночі досягне максимальної висоти над горизонтом. До самого сходу сонця місяць буде сяяти в сузір'ї Стрільця.

За допомогою спеціальної техніки спостерігати за Суперповнею можна буде всю ніч. Головне, щоб поруч не було вогнів міста. А при ясній погоді можна буде побачити, що Місяць будуть супроводжувати дві планети - Сатурн і Юпітер.

Чим небезпечна така Суперповня

Коли Місяць зближується з землею, це посилює гравітаційний вплив на неї. Можуть бути землетруси та виверження вулканів. А ще такі астрономічні події впливають на життя людини.

Як відзначають експерти, саме в повний місяць відбувається більше ДТП, можливі вибухи емоційності, сварки та агресія, дратівливість. Люди стають більш схильні до спонтанних вчинків і необдуманих рішень.

Фото: у липні нас чекає небезпечна Суперповня (Getty Images)

Що категорично не можна робити в Суперповню