Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле
В июле нас ждет невероятное астрономическое явление - в один день произойдет полнолуние и суперлуние. И в этот же день луну будет сопровождать сразу две планеты - Сатурн и Юпитер.
Почему этот период станет опасным и что категорически нельзя делать во время Суперполнолуния - читайте ниже.
Суперлуние ожидается уже 13 июля - в 12:09 Луна окажется в перигее. Это максимально близкое ее расстояние точки орбиты Луны к Земле. В это время расстояние составит 357 263 километра.
А Полнолуние наступит в этот же день, но немного позже - в 21:38. Полная луна взойдет над горизонтом около 21:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над горизонтом. До самого восхода Солнца Луна будет сиять в созвездии Стрельца.
С помощью специальной техники наблюдать за Суперполнолунием можно будет всю ночь. Главное, чтобы рядом не было огней города. А при ясной погоде можно будет увидеть, что Луну будут сопровождать две планеты - Сатурн и Юпитер.
Чем опасно такое Суперполнолуние
Когда Луна сближается с Землей, это усиливает гравитационное воздействие на нее. Могут быть землетрясения и извержения вулканов. А еще такие астрономические события влияют на жизнь человека.
Как отмечают эксперты, именно в полнолуние происходит больше ДТП, возможны взрывы эмоциональности, ссоры и агрессия, раздражительность. Люди становятся более склонны к спонтанным поступкам и необдуманным решениям.
Фото: В июле нас ждет опасное Суперполнолуние (Getty Images)
Что категорически нельзя делать в Суперполнолуние
- Не стоит начинать что-то новое - запускать проекты, организовывать мероприятия, открывать бизнес
- Эмоции нужно держать под контролем - могут быть бури, неприятные ситуации, раздражительность, агрессия, неадекватная реакция на события.
- Нельзя принимать необдуманные решения или действовать спонтанно
- Нельзя резко менять обстановку и совершать дальние поездки
- Стоит отказаться от крупных покупок и подписания финансовых договоров
- Нельзя назначать деловые встречи и планировать на этот день важные личные разговоры
- Не рекомендуется оформлять кредиты, брать в долг, оформлять займы и давать деньги в долг - тоже не стоит
- Постарайтесь не переедать и не злоупотреблять алкоголем
- За рулем - проявляйте максимум аккуратности и осторожности, не превышайте скорость.
- Не стоит проводить серьезные работы на огороде и в саду.
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