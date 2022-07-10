Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле

В июле нас ждет невероятное астрономическое явление - в один день произойдет полнолуние и суперлуние. И в этот же день луну будет сопровождать сразу две планеты - Сатурн и Юпитер.

Почему этот период станет опасным и что категорически нельзя делать во время Суперполнолуния - читайте ниже.

Суперлуние ожидается уже 13 июля - в 12:09 Луна окажется в перигее. Это максимально близкое ее расстояние точки орбиты Луны к Земле. В это время расстояние составит 357 263 километра.

А Полнолуние наступит в этот же день, но немного позже - в 21:38. Полная луна взойдет над горизонтом около 21:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над горизонтом. До самого восхода Солнца Луна будет сиять в созвездии Стрельца.

С помощью специальной техники наблюдать за Суперполнолунием можно будет всю ночь. Главное, чтобы рядом не было огней города. А при ясной погоде можно будет увидеть, что Луну будут сопровождать две планеты - Сатурн и Юпитер.

Чем опасно такое Суперполнолуние

Когда Луна сближается с Землей, это усиливает гравитационное воздействие на нее. Могут быть землетрясения и извержения вулканов. А еще такие астрономические события влияют на жизнь человека.

Как отмечают эксперты, именно в полнолуние происходит больше ДТП, возможны взрывы эмоциональности, ссоры и агрессия, раздражительность. Люди становятся более склонны к спонтанным поступкам и необдуманным решениям.

Фото: В июле нас ждет опасное Суперполнолуние (Getty Images)

Что категорически нельзя делать в Суперполнолуние