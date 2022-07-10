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Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле

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Воскресенье 10 июля 2022 17:39
Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле Фото: Почему полнолуние в июле будет опасным (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В июле нас ждет невероятное астрономическое явление - в один день произойдет полнолуние и суперлуние. И в этот же день луну будет сопровождать сразу две планеты - Сатурн и Юпитер.

Почему этот период станет опасным и что категорически нельзя делать во время Суперполнолуния - читайте ниже.

Суперлуние ожидается уже 13 июля - в 12:09 Луна окажется в перигее. Это максимально близкое ее расстояние точки орбиты Луны к Земле. В это время расстояние составит 357 263 километра.

А Полнолуние наступит в этот же день, но немного позже - в 21:38. Полная луна взойдет над горизонтом около 21:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над горизонтом. До самого восхода Солнца Луна будет сиять в созвездии Стрельца.

С помощью специальной техники наблюдать за Суперполнолунием можно будет всю ночь. Главное, чтобы рядом не было огней города. А при ясной погоде можно будет увидеть, что Луну будут сопровождать две планеты - Сатурн и Юпитер.

Чем опасно такое Суперполнолуние

Когда Луна сближается с Землей, это усиливает гравитационное воздействие на нее. Могут быть землетрясения и извержения вулканов. А еще такие астрономические события влияют на жизнь человека.

Как отмечают эксперты, именно в полнолуние происходит больше ДТП, возможны взрывы эмоциональности, ссоры и агрессия, раздражительность. Люди становятся более склонны к спонтанным поступкам и необдуманным решениям.

Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле

Фото: В июле нас ждет опасное Суперполнолуние (Getty Images)

Что категорически нельзя делать в Суперполнолуние

  • Не стоит начинать что-то новое - запускать проекты, организовывать мероприятия, открывать бизнес
  • Эмоции нужно держать под контролем - могут быть бури, неприятные ситуации, раздражительность, агрессия, неадекватная реакция на события.
  • Нельзя принимать необдуманные решения или действовать спонтанно
  • Нельзя резко менять обстановку и совершать дальние поездки
  • Стоит отказаться от крупных покупок и подписания финансовых договоров
  • Нельзя назначать деловые встречи и планировать на этот день важные личные разговоры
  • Не рекомендуется оформлять кредиты, брать в долг, оформлять займы и давать деньги в долг - тоже не стоит
  • Постарайтесь не переедать и не злоупотреблять алкоголем
  • За рулем - проявляйте максимум аккуратности и осторожности, не превышайте скорость.
  • Не стоит проводить серьезные работы на огороде и в саду.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака грозит непростой период до осени.

А еще мы публиковали посевной календарь на июль 2022 - когда можно сажать и сеять.

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