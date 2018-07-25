"Пляшки йдуть в комплекті": в мережі висміяли нові автобуси Захарченко (фото)

Фото: facebook.com/tgorlovka

Ватажок "ДНР" розробив дивні автобуси

В окупованому Росією Донецьку вийшли на маршрут автобуси, які в минулому році презентував ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Відповідні фото опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фото: Автобус Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

Фото: Автобус Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

"У Донецьку на маршрути вийшли розпіарені російські ПАЗики (ті самі, які видають за зібрані в "ДНР" автобуси "Донбас"). Дивлюся, а у них пластикові пляшки, вставлені під кришку капота, щоб двигун не перегрівався... Схоже, ці пляшки у Пазік і Газелей прямо з конвеєра в комплекті йдуть", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Користувачів мережі насмішили автобуси в "ДНР".

"Знову ви заздрите технократичним успіхам молодої республіки, Денис!" - іронізують користувачі

"Те спеціальні нанобутилкі", - припустили в коментарях.

"Чи не твій, ось ти і скаженієш", - жартують в мережі.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області терористи розігнали дискотеку.

Відпочиваючі курортного селища Седово влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а решта туристів підтяглися до автомобіля і почали танцювати.

До речі, росіянин розповів, як терористи грабують Донбас.

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