Пляшки втримала, а сина впустила: нові деталі у справі горе-матері з Миколаєва

Горе-мати Ірина Шинкарук, яка кинула свого дев'ятимісячного сина з Інгульського мосту у Миколаєві, на черговому судовому засіданні відповідала на питання про резонансний інцидент. У жінки намагалися з'ясувати, яким чином вона могла випадково впустити дитини. За версією підсудної, вона несла малюка на одній руці, і коли вирішила перекласти його на іншу, хлопчик вигнув спину і впав через перила мосту, передає місцеве видання "Новини N".

Нагадаємо, що подія сталася у минулому році. Шинкарук скинула сина в крижану воду. На щастя, хлопчик вижив завдяки зимовому комбінезону, пізніше його всиновила тітка.

Під час процесу суддя Сергій Медюк дізнався, що зріст підозрюваної становить 1,6 м. На мосту висота перил - 1,1 м. Таким чином, вони були вище ліктьового згину руки Шинкарук.

Під час уточнюючих питань підозрювана відповідала невпевнено і часто посилалася на те, що вже забула деталі.

Зараз вона розповідає, що тримала сина в лівій руці, хоча в жовтні 2018-го казала, що в правій.

Суддя зазначив, що за її словами вона йшла з боку міста, і перила знаходилися праворуч.

Підсудна Ірина Шинкарук (фото: novosti-n.org)

"Ширина пішохідної частини, відповідно до протоколу, 2 метри 25 сантиметрів. В лівій руці у вас дитина. Тобто у вас тут відстань до перил і з іншого боку відстань до огорожі проїжджої частини. Так? Ви зупиняєтеся, хочете взяти дитину з однієї руки в іншу. Як дитина у вас нахилилася, що ви її випустили за поручні, які вище вас?" - запитав суддя.

Шинкарук твердила, що хлопчик вигнувся і впав - у нього комбінезон був слизький і ковзав по її курточці, а біля перил вона перебувала, бо відійшла подалі від машин. Трохи пізніше вона припустила, що могла стояти біля перил.

Зріст хлопчика в той час становив приблизно 90 див. Вона несла його під попу, дитина її не обіймала і тримала спинку рівно.

Зазначимо, що підсудна того дня також несла пакет із пляшками.

"Ви спочатку несли дитину в лівій руці і вирішили пересадити його на праву, а пакет куди ви поділи? У вас же пакет був у правій руці", - сказав суддя..

Поклала, напевно... В іншу руку взяла... Дитина теж в руці", - казала Шинкарук.

"А чого пакет у вас не випав за перила?" - запитав її Медюк.

Також горе-мати запевнила, що на її сина ніколи не було навіть подряпини, і вона не бачила, вдарився малюк під час падіння.

Зазначимо, що на мосту є вигнуті металеві пластини висотою 20 см, які розташовані за перилами.

Фото: горе-мати Ірина Шинкарук (прес-служба поліції)

Згідно з висновками експертів, у малюка настала від клінічна асфіксія через утоплення в прісній воді і переохолодження. Також у нього виявили легкі ушкодження на обличчі і лівій нозі.

На запитання судді, чи вживала вона спиртні напої, Шинкарук відповіла, що випила 2-2,5 літра міцного пива вже ввечері, коли збиралася їхати з дитиною додому. При цьому раніше вона в показаннях колегії суддів розповідала, що пила ще до того, як пішла з сином гуляти на вулицю.

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