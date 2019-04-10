Бутылки удержала, а сына уронила: новые детали в деле горе-матери из Николаева

Горе-мать Ирина Шинкарук, которая бросила своего девятимесячного сына с Ингульского моста в Николаеве, на очередном судебном заседании отвечала на вопросы о резонансном инциденте. У женщины пытались выяснить, каким образом она могла случайно уронить ребенка. По версии подсудимой, она несла малыша на одной руке, и когда решила переложить его на другую, мальчик выгнул спину и упал через перила моста, передает местное издание "Новости N".

Напомним, что происшествие произошло в прошлом году. Шинкарук выбросила сына в ледяную воду. К счастью, мальчик выжил благодаря зимнему комбинезону, позже его усыновила тетя.

Во время процесса судья Сергей Медюк узнал, что рост подозреваемой составляет 1,6 м. На мосту высота перил - 1,1 м. Таким образом, они были выше локтевого сгиба руки Шинкарук.

Во время уточняющих вопросов подозреваемая отвечала неуверенно и часто ссылалась на то, что уже забыла детали.

Сейчас она рассказывает, что держала сына в левой руке, хотя в октябре 2018-го говорила, что в правой.

Судья отметил, что по ее словам она шла со стороны города, и перила находились по правую руку.

Подсудимая Ирина Шинкарук (фото: novosti-n.org)

"Ширина пешеходной части, согласно протокола, 2 метра 25 сантиметров. В левой руке у вас ребенок. То есть у вас тут расстояние до перил и с другой стороны расстояние до ограды проезжей части. Так? Вы останавливаетесь, хотите ребенка взять с одной руки в другую. Как ребенок у вас наклонился, что вы его выронили за перила, которые выше вас?" - спросил судья.

Шинкарук твердила, что мальчик выгнулся и упал - у него комбинезон был скользкий и скользил по ее курточке, а возле перил она находилась, потому что отошла подальше от машин. Чуть позже она предположила, что могла стоять возле перил.

Рост мальчика в то время приблизительно составлял 90 см. Она несла его под попу, ребенок ее не обнимал и держал спинку ровно.

Отметим, что подсудимая в тот день также несла пакет с бутылками.

"Вы сначала несли ребенка в левой руке и решили пересадить его на правую, а пакет куда вы дели? У вас же пакет был в правой руке", - сказал судья..

Положила, наверное... В другую руку взяла... Ребенок тоже в руке был", - говорила Шинкарук.

"А чего пакет у вас не выпал за перила?" - спросил ее Медюк.

Также горе-мать заверила, что на ее сыне никогда не было даже царапины, и она не видела, ударился ли малыш во время падения.

Отметим, что на мосту есть выгнутые металлические пластины высотой 20 см, которые расположены за перилами.

Фото: горе-мать Ирина Шинкарук (пресс-служба полиции)

Согласно выводам экспертов, у малыша наступила от клиническая асфиксия из-за утопления в пресной воде и переохлаждения. Также у него обнаружили легкие повреждение на лице и левой ноге.

На вопрос судьи, употребляла ли она спиртные напитки, Шинкарук ответила, что выпила 2-2,5 литра крепкого пива уже вечером, когда собиралась ехать с ребенком домой. При этом ранее она в показаниях другой коллегии судей рассказывала, что пила еще до того, как пошла с сыном гулять на улицу.

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