ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Був в'язнем "Аушвіца": пішов з життя один з лідерів ОУН

STYLERЖиття    19.01.2019 - 15:10
"Був в'язнем "Аушвіца": пішов з життя один з лідерів ОУН
Скріншот: Прапор ОУН (youtube.com/PRZAXID)

Чоловік був одним із в'язнів у "Аушвіці"

У суботу, о 10 годині, у Львові помер один з лідерів ОУН(б) Омелян Коваль. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

Так, 98-річний чоловік не дожив до свого дня народження місяць. Також він був одним із бранців нацистського табору "Аушвіц". Його в 1945-му році звільнили американці.

&quot;Був в'язнем &quot;Аушвіца&quot;: пішов з життя один з лідерів ОУН

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

"Іде історія. Сьогодні помер Омелян Коваль - один з лідерів ОУН(б), в'язень нацистського табору "Аушвіц". У лютому йому повинно було виповниться 99 років. Останні роки жив в Україні, помер у Львові. Він переміг смерть і, вийшовши на свободу, взявся розвивати українське суспільство в Бельгії. На схилі років знайшов у собі сили ще раз прожити своє важке життя, відтворивши її в спогадах, які залишив для нащадків", - сказав він.

&quot;Був в'язнем &quot;Аушвіца&quot;: пішов з життя один з лідерів ОУН

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

Звернемо увагу, що 24 вересня 2015 року на честь Коваля була перейменована вулиця в місті Долина.

Нагадаємо, в Івано-Франківську біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА невідомий вчинив напад на 71-річний голову Братства, голову обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів.

Як повідомлялося раніше, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 року половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину

Запізнювалася: у Львові жінка "замінувала" вокзал У Львові на жінку впав балкон, але вона залишилася жива
Новини України ЛьвівОУН
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся