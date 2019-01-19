"Був в'язнем "Аушвіца": пішов з життя один з лідерів ОУН

Скріншот: Прапор ОУН (youtube.com/PRZAXID)

Чоловік був одним із в'язнів у "Аушвіці"

У суботу, о 10 годині, у Львові помер один з лідерів ОУН(б) Омелян Коваль. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

Так, 98-річний чоловік не дожив до свого дня народження місяць. Також він був одним із бранців нацистського табору "Аушвіц". Його в 1945-му році звільнили американці.

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

"Іде історія. Сьогодні помер Омелян Коваль - один з лідерів ОУН(б), в'язень нацистського табору "Аушвіц". У лютому йому повинно було виповниться 99 років. Останні роки жив в Україні, помер у Львові. Він переміг смерть і, вийшовши на свободу, взявся розвивати українське суспільство в Бельгії. На схилі років знайшов у собі сили ще раз прожити своє важке життя, відтворивши її в спогадах, які залишив для нащадків", - сказав він.

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

Звернемо увагу, що 24 вересня 2015 року на честь Коваля була перейменована вулиця в місті Долина.

Нагадаємо, в Івано-Франківську біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА невідомий вчинив напад на 71-річний голову Братства, голову обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів.

Як повідомлялося раніше, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 року половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину