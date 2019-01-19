"Был узником "Аушвица": ушел из жизни один из лидеров ОУН

Скриншот: Флаг ОУН (youtube.com/PRZAXID)

Мужчина был одним из узников в "Аушвице"

В субботу, в 10 часов, во Львове умер один из лидеров ОУН(б) Омелян Коваль. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

Так, 98-летний мужчина не дожил до своего дня рождения лишь месяц. Также он был одним из пленников нацистского лагеря "Аушвиц". Его в 1945-м году освободили американцы.

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

"Уходит история. Сегодня умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН(б), узник нацистского лагеря "Аушвиц". В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове. Он победил смерть и, выйдя на свободу, взялся развивать украинское общество в Бельгии. На склоне лет нашел в себе силы еще раз прожить свою тяжелую жизнь, воссоздав ее в воспоминаниях, которые оставил для потомков", - сказал он.

Фото: Омелян Коваль (facebook.com/posivnych.mykola)

Обратим внимание, что 24 сентября 2015 года на честь Коваля была переименована улица в городе Долина.

Напомним, в Ивано-Франковске возле офиса Всеукраинского Братства ОУН-УПА неизвестный совершил нападение на 71-летний голову Братства, главу областного провода Конгресса Украинских Националистов.

Как сообщалось ранее, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года половина респондентов (51%) были согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину