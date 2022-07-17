Як швидко очистити нігті від бруду після городу: ефективні способи

Зараз триває сезон роботи для садівників та городників, тому усі щось роблять у землі. У підсумку, страждають руки і красивий манікюр дівчат.

Як дбайливо очистити руки та нігті від бруду - читайте нижче .

Як відмити руки після городу

Спочатку помийте руки звичайним способом з використанням антибактеріального гелю або нейтрального мила. Навіть якщо повністю весь бруд не відмиється, руки після городу все ж стануть набагато чистіше.

Потім налийте в миску теплої води і потримайте в ній руки протягом 10 хвилин. При цьому в воду потрібно додати трохи рідкого мила або господарського.

Якщо бруд дуже сильно в'ївся в шкіру рук, то зробіть ванночку з розчину харчової солі. Потримайте в ній руки, а потім потріть їх не надто жорсткою щіточкою, щоб не пошкодити шкіру.

Ще один спосіб очистити руки після городу швидко: намочіть руки, насипте на долоні пів чайної ложки лимонної кислоти і розітріть її, через хвилину змийте.

Також можна потерти брудні руки листочками щавлю.

Щоб відбілити руки, можна зробити маску зі сметани, картопляного пюре і подрібненого огірка. Нанести суміш всіх інгредієнтів потрібно на шкіру на 30 хвилин, потім змити.

Як очистити нігті після городу

Потрібно покласти в миску з теплою водою пару ложок морської солі, чайну ложку соди і зовсім небагато реп'яхової або оливкової олії. Далі занурити туди пальці і потримати 15-20 хвилин.

Можна зробити ванночку з додаванням тільки одного інгредієнта: або соди, або перекису водню, або солі.

Також, щоб відбілити нігті після роботи на землі, можна скористатися соком лимона або грейпфрута. Необхідно потерти цитрусовим фруктом пальці і нігті або просто засунути нігті в половинки фруктів на кілька хвилин.

Перед тим як видаляти бруд з-під нігтів, потрібно розпарити руки у ванні. В цьому випадку чорнозем легко можна буде видалити навіть з найбільш важкодоступних місць.

Виперіть білизну руками і нігті і руки очистяться дуже швидко.

Після того, як руки стануть чистими, змажете їх кремом, проведіть нігтиками по шкірі так, щоб крем залишився під нігтями.