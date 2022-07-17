Как быстро очистить ногти от грязи после огорода: эффективные способы
Сейчас продолжается сезон работы для садоводов и огородников, поэтому все что-то делают в земле. В итоге страдают руки и красивый маникюр девушек.
Как бережно очистить руки и ногти от грязи - читайте ниже.
Как отмыть руки после огорода
Сначала помойте руки обычным способом с использованием антибактериального геля или нейтрального мыла. Даже если полностью вся грязь не отмоется, руки после огорода все же станут намного чище.
Затем налейте в миску теплой воды и подержите в ней руки в течение 10 минут. При этом в воду нужно добавить немного жидкого мыла или хозяйственного.
Если грязь очень сильно въелась в кожу рук, то сделайте ванночку из раствора пищевой соли. Подержите в ней руки, а затем потрите их не слишком жесткой щеточкой, чтобы не повредить кожу.
Еще один способ очистить руки после огорода быстро смочите руки, насыпьте на ладони пол чайной ложки лимонной кислоты и разотрите ее, через минуту смойте.
Также можно потереть грязные руки листочками щавеля.
Чтобы отбелить руки, можно сделать маску из сметаны, картофельного пюре и измельченного огурца. Нанести смесь всех ингредиентов нужно на кожу на 30 минут, затем смыть.
Как очистить ногти после огорода
Нужно положить в миску с теплой водой пару ложек морской соли, чайную ложку соды и совсем немного репейного или оливкового масла. Далее погрузить туда пальцы и подержать 15-20 минут.
Можно сделать ванночку с добавлением только одного ингредиента: либо соды, либо перекиси водорода или соли.
Также, чтобы отбелить ногти после работы на земле, можно воспользоваться соком лимона или грейпфрута. Необходимо потереть цитрусовым фруктом пальцы и ногти или просто засунуть ногти в половинки фруктов на несколько минут.
Перед тем как удалять грязь из-под ногтей, нужно распарить руки в ванне. В этом случае чернозем легко можно будет удалить даже из самых труднодоступных мест.
Постирайте белье руками и ногти и руки очистятся очень быстро.
После того как руки станут чистыми, смажете их кремом, проведите ноготками по коже так, чтобы крем остался под ногтями.
Ранее мы сообщали, как отчистить пятна от маркера с одежды.
Также мы писали, как легко удалить твердый воск из любых вещей.