Як швидко очистити нігті від бруду після городу: ефективні способи

Зараз триває сезон роботи для садівників та городників, тому усі щось роблять у землі. У підсумку, страждають руки і красивий манікюр дівчат.
Як дбайливо очистити руки та нігті від бруду - читайте нижче.
Спочатку помийте руки звичайним способом з використанням антибактеріального гелю або нейтрального мила. Навіть якщо повністю весь бруд не відмиється, руки після городу все ж стануть набагато чистіше.
Потім налийте в миску теплої води і потримайте в ній руки протягом 10 хвилин. При цьому в воду потрібно додати трохи рідкого мила або господарського.
Якщо бруд дуже сильно в'ївся в шкіру рук, то зробіть ванночку з розчину харчової солі. Потримайте в ній руки, а потім потріть їх не надто жорсткою щіточкою, щоб не пошкодити шкіру.
Ще один спосіб очистити руки після городу швидко: намочіть руки, насипте на долоні пів чайної ложки лимонної кислоти і розітріть її, через хвилину змийте.
Також можна потерти брудні руки листочками щавлю.
Щоб відбілити руки, можна зробити маску зі сметани, картопляного пюре і подрібненого огірка. Нанести суміш всіх інгредієнтів потрібно на шкіру на 30 хвилин, потім змити.
Потрібно покласти в миску з теплою водою пару ложок морської солі, чайну ложку соди і зовсім небагато реп'яхової або оливкової олії. Далі занурити туди пальці і потримати 15-20 хвилин.
Можна зробити ванночку з додаванням тільки одного інгредієнта: або соди, або перекису водню, або солі.
Також, щоб відбілити нігті після роботи на землі, можна скористатися соком лимона або грейпфрута. Необхідно потерти цитрусовим фруктом пальці і нігті або просто засунути нігті в половинки фруктів на кілька хвилин.
Перед тим як видаляти бруд з-під нігтів, потрібно розпарити руки у ванні. В цьому випадку чорнозем легко можна буде видалити навіть з найбільш важкодоступних місць.
Виперіть білизну руками і нігті і руки очистяться дуже швидко.
Після того, як руки стануть чистими, змажете їх кремом, проведіть нігтиками по шкірі так, щоб крем залишився під нігтями.
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