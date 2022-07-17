Как быстро очистить ногти от грязи после огорода: эффективные способы

Как отмыть руки после огорода

Сначала помойте руки обычным способом с использованием антибактериального геля или нейтрального мыла. Даже если полностью вся грязь не отмоется, руки после огорода все же станут намного чище.

Затем налейте в миску теплой воды и подержите в ней руки в течение 10 минут. При этом в воду нужно добавить немного жидкого мыла или хозяйственного.

Если грязь очень сильно въелась в кожу рук, то сделайте ванночку из раствора пищевой соли. Подержите в ней руки, а затем потрите их не слишком жесткой щеточкой, чтобы не повредить кожу.

Еще один способ очистить руки после огорода быстро смочите руки, насыпьте на ладони пол чайной ложки лимонной кислоты и разотрите ее, через минуту смойте.

Также можно потереть грязные руки листочками щавеля.

Чтобы отбелить руки, можно сделать маску из сметаны, картофельного пюре и измельченного огурца. Нанести смесь всех ингредиентов нужно на кожу на 30 минут, затем смыть.

Как очистить ногти после огорода

Нужно положить в миску с теплой водой пару ложек морской соли, чайную ложку соды и совсем немного репейного или оливкового масла. Далее погрузить туда пальцы и подержать 15-20 минут.

Можно сделать ванночку с добавлением только одного ингредиента: либо соды, либо перекиси водорода или соли.

Также, чтобы отбелить ногти после работы на земле, можно воспользоваться соком лимона или грейпфрута. Необходимо потереть цитрусовым фруктом пальцы и ногти или просто засунуть ногти в половинки фруктов на несколько минут.

Перед тем как удалять грязь из-под ногтей, нужно распарить руки в ванне. В этом случае чернозем легко можно будет удалить даже из самых труднодоступных мест.

Постирайте белье руками и ногти и руки очистятся очень быстро.

После того как руки станут чистыми, смажете их кремом, проведите ноготками по коже так, чтобы крем остался под ногтями.