У топ-чиновника часів Януковича знайшли бізнес в центрі Києва і ціле містечко

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У колишнього першого заступника голови Державної податкової служби часів Януковича, генерал-полковника Андрія Головача виявили цілий котеджне містечко під Києвом, автопарк і бізнес в столиці. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Наші гроші".

Нагадаємо, що 2 роки тому скандального посадовця, який був причетний до нанесення збитків бюджету України на 3 мільярди (йдеться про махінації з поверненням ПДВ), загрожував тюремний термін і конфіскація. Тоді йому дали умовний термін. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Головач уклав секретну угоду зі слідством.

Зазначалося, що він дав цінні свідчення та сплатив до бюджету 130 млн грн.

Суд засудив Головача до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 1 рік. На початку 2018-го за зразкову поведінку він погасив судимість.

Скрін

Раніше прокурори заарештували майно колишнього топ-чиновника і його родичів, а також зняли фільм про значні статки Головача (в ролику протягом 5 хвилин перераховували арештоване).

Скрін

У стрічці були показані 5 люксових автомобілів і мотоциклів, численні будинки під Києвом в закритому котеджному містечку, елітні ресторани та бутіки в столиці. У 2016 році слідство оцінило все це в 500 мільйонів гривень.

Як з'ясували журналісти, після угоди зі слідством і зняття арешту з майна Головача у нього тепер залишилося навіть більше, ніж було показано в ролику прокуратури. Зокрема, "Арена Інтертейнмент" в центрі Києва. Там на 6 тисячах "квадратах" розташовані кілька розважальних закладів - від авторського пива до стрип-клубів.

Скрін

Наприківці 2018 року журналісти протягом місяця регулярно фіксували чорну Audi A8 Андрія Головача на паркінгу "Арени". Машина приїжджає в розважальний комплекс по 2-3 рази на тиждень по буднях. З'являється, як правило, ввечері або в обід.

Скрін

Також у сім'ї колишнього податківця залишилося 13 будинків під Києвом в елітному котеджному містечку "Сонячна долина". 11 з них записані на його свата - дніпровського пенсіонера Валентина Шкільова, ще по одному - на дружину і сина.

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Зазначається, що на свата котеджі переписали буквально за два місяці до арешту Головача.

Скрін

Кілька будиночків вже продали. Приблизна вартість нерухомості становить 15 млн доларів.

Скрін

85% сервісної компанії, яка обслуговує цей містечко, також записана на свата Головача.

Син колишнього топ-чиновника Олександр володіє відомими ресторанами в Києві "Горілка Гриль" і "Тієсто Гриль".

Скрін

На Головача-старшого з дружиною записані дві квартири в новобудовах в центрі столиці.

Як повідомлялося раніше, в 2018 році за дев'ять місяців в лавах Збройних сил України було викрито 50 осіб, які вчинили корупційне кримінальне правопорушення.

Також ми писали про те, що за три роки діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурорам вдалося завершити 22 кримінальні провадження, в яких за корупційні злочини засуджено три людини.

Нагадаємо, влітку журналісти писали про те, що колишній заступник міністра доходів та зборів, глава податкової міліції часів екс-президента України Віктора Януковича Андрій Головач може бути причетний до рейдерського захоплення агрофірм у Чернігівській області у 2013 році.