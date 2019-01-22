У топ-чиновника времен Януковича нашли бизнес в центре Киева и целый городок

Видео: YouTube / BIHUS info

У бывшего первого замглавы Государственной налоговой службы времен Януковича, генерал-полковника Андрея Головача обнаружили целый коттеджный городок под Киевом, автопарк и бизнес в столице. Об этом говорится в журналистском расследовании "Наші гроші".

Напомним, что 2 года назад скандальному чиновнику, который был причастен к нанесению ущерба бюджету Украины на 3 миллиарда (речь идет о махинациях с возмещением НДС), грозил тюремный срок и конфискация. Тогда ему дали условный срок. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Головач заключил секретную сделку со следствием.

Отмечалось, что он дал ценные показания и оплатил в бюджет 130 млн грн.

Суд приговорил Головача к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. В начале 2018-го за примерное поведение он погасил судимость.

Скрин

Ранее прокуроры арестовали имущество бывшего топ-чиновника и его родственников, а также сняли фильм о внушительном состоянии Головача (в ролике в течение 5 минут перечисляли арестованное).

Скрин

В ленте были показаны 5 люксовых автомобилей и мотоциклов, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в столице. В 2016 году следствие оценило все это в 500 миллионов гривен.

Как выяснили журналисты, после сделки со следствием и снятия ареста с имущества Головача у него теперь осталось даже больше, чем было показано в ролике прокуратуры. В частности, "Арена Интертейнмент" в центре Киева. Там на 6 тысячах "квадратах" расположены несколько развлекательных заведений - от авторского пива до стрип-клубов.

Скрин

В конце 2018 года журналисты в течение месяца регулярно фиксировали черную Audi A8 Андрея Головача на паркинге "Арены". Машина приезжает в развлекательный комплекс по 2-3 раза в неделю по будням. Появляется, как правило, вечером или в обед.

Скрин

Также у семьи бывшего налоговика осталось 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина". 11 из них записаны на его свата - днепровского пенсионера Валентина Шкилева, еще по одному - на жену и сына.

Скрин

Отмечается, что на свата коттеджи переписали буквально за два месяца до ареста Головача.

Скрин

Несколько домиков уже продали. Приблизительная стоимость недвижимости составляет 15 млн долларов.

Скрин

85% сервисной компании, которая обслуживает этот городок, также записана на свата Головача.

Сын бывшего топ-чиновника Александр владеет известными ресторанами в Киеве "Водка Гриль" и "Тиесто Гриль".

Скрин

На Головача-старшего с супругой записаны две квартиры в новостройках в центре столицы.

Как сообщалось ранее, в 2018 году за девять месяцев в рядах Вооруженных сил Украины было разоблачено 50 человек, которые совершили коррупционное уголовное правонарушение.

Также мы писали о том, что за три года деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурорам удалось завершить 22 уголовных производства, в которых за коррупционные преступления были осуждены три человека.

Напомним, летом журналисты писали о том, что бывший заместитель министра доходов и сборов, глава налоговой милиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Головач может быть причастен к рейдерскому захвату агрофирм в Черниговской области в 2013 году.