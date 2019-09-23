Приватна школа: як подарувати дитині успішне майбутнє

Нова American International School & University відкривається у Києві

Застаріла система української освіти, низькі зарплати вчителів і погана інфраструктура державних шкіл спричинила бум відкриття приватних шкіл

Сьогодні ми з Олександром Громиком, президентом Української асоціації виробників, засновником KTD Group і співзасновником мережі шкіл American International School & University поговоримо про те, як отримати якісну освіту.

Олександр, як виникла ідея створення шкіл і які цінності лягли в основу цього освітнього проекту?

Сама ідея прийшла в момент, коли наша сім'я зіткнулася з дефіцитом якісної освіти при навчанні старших дочок. В Україні приватних шкіл трохи більше 1%, а в сусідній Німеччині, де державне утворення вважають якісним, їх більше 10%.

Не секрет, що серед систем міжнародної освіти найпопулярнішою і рейтинговою є ІВ програма. В IB школах діти не тільки навчаються, але й розвиваються як особистості. Випускники шкіл, отримуючи дипломи міжнародного зразка, можуть без іспитів вступити в більш ніж 2337 університетів у 90 країнах. У цей список входять Гарвард, Прінстон, Оксфорд і багато інших престижних вузів світу.

В Україні всього три школи, які працюють за програмою Міжнародного Бакалаврату (IB), та місць у них немає, запис у ці школи на кілька років вперед. Тому і було прийнято рішення відкрити Американську школу, що працює за програмою IB з дітьми від трьох років з викладачами-носіями англійської мови як США так і інших країн.

Наша Міжнародна американська школа та університет працює за двома програмами: міжнародною, яка визнана у всьому світі, і українською. Школярів вчать мислити, активно брати участь у процесі навчання, навчається самостійно. Саме ці навички в першу чергу потрібні в хороших зарубіжних університетах.

Які перші труднощі чекають тих, хто хотів би відкрити свою школу?

В першу чергу я звернув би увагу на атмосферу і місці, де діти будуть проводити більшу частину свого часу. Мова йде в першу чергу про викладацький склад, приміщення, оснащеннє, територію та умови для навчання та розвитку дітей.

Розкажіть детальніше про реалізовані і майбутні проекти.

Другого вересня перша American International School & University вже відкрилася в ЖК "Нова Конча-Заспа" в Ходосівці, поруч з ТЦ "Мегамаркет" і "Мануфактура". Мій син пішов у перший клас, а донька – в десятий. В нашій школі не було традиційної лінійки, а було справжнє свято з аніматорами, подарунками і, звичайно ж, з тортом. Перші два тижні пройшли на одному диханні. Навчання англійською мовою виявилося цілком посильним для учнів завдяки майстерності наших педагогів, які переходять на українську у разі, якщо помічають, що дитина їх не розуміє. Експатів переводить асистент, який завжди поруч. Після занять з академічних дисциплін діти мають можливість реалізувати свої дари і таланти в різних гуртках і секціях. Вже сьогодні працюють мистецька і театральна студії, гуртки конструювання, вивчення світу, захоплююча хімія з експериментами, знання про тварин, спортивні секції. Ми єдина в Україні школа, в якій є власний сквош-корт, цей вид спорту дуже популярний в США. Також, зрозуміло, є баскетбольний та футбольний майданчики. Зручним для батьків і дітей став формат повного дня. Домашні завдання діти виконують в школі під керівництвом тьюторів.

Вже в листопаді відкривається нова локація на Лівому березі за адресою вул. Драгоманова 1-В. За рівнем оснащення нова школа буде, на мій погляд, найкращою в Україні. Від новітніх ЛЕД-тач панелей з закачаними на них передовими методиками навчання, до теплих підлог і басейну без хлорування.

Чим American International School & University відрізняється від більшості приватних шкіл у Києві?

Важливим фактором є організація навчального процесу в школі з міжнародною та українською програмами.

Випускники AISU отримають дипломи українського та міжнародного зразка, які дають можливість без додаткових іспитів вступити в найкращі вузи світу.

Можу сміливо запевнити, що в наших школах кращий викладацький колектив, включаючи носіїв мови з США, Іспанії, Франції та інших країн, що гарантує отримання якісної освіти. Завдання, яке я спочатку ставив перед директором, полягало в тому, щоб персонал нашої школи любив дітей, горів проектом, з цікавістю йшов на роботу і, отримуючи гідну, вище, ніж в інших приватних школах, заробітну плату, мав можливість для розвитку.

У нас дуже хороша матеріально-технічна база, яка сприяє розвитку:

просторі класи з великими інтерактивними тач-дисплеями;

комфортні зони для відпочинку, оснащені сучасними "фішками";

сучасні та комфортні меблі, що створюють домашній затишок;

басейн з озоновою очищенням води;

баскетбольне, футбольне поле і сквош-корт;

майданчики для занять спортом і для відпочинку на території школи;

власна сучасна кухня;

шкільні автобуси.

Ми знаємо, що харчові звички формуються ще в дитинстві, а тому дбаємо про харчування своїх учнів. Страви в нашій їдальні спеціально розроблені досвідченим лікарем-дієтологом Наталією Самойловою з урахуванням різних вікових груп дітей та їхніх уподобань.

Яка вартість навчання у Ваших школах?

Повна вартість навчання 12-18 тисяч доларів в рік, що значно нижче, ніж в інших школах, які дають міжнародну освіту. Так, як не багато хто знає про нашу школу і класи не повністю заповнені, зараз я як інвестор даю можливість оплати навчання з 50% знижкою. Знижку можна отримати після тестування. Також можна записатися на "пробний день". Такий день допомагає учневі зробити усвідомлений вибір, а вчителю оцінити дитину в режимі навчального дня.

Скільки дітей у класах?

У нас досить посильне навантаження на вчителів. Кількість дітей у класах в майбутньому не буде перевищувати вісімнадцяти людей і викладач зможе приділити достатньо уваги кожному учневі.

Які педагогічні підходи використовують педагоги AISU?

Більше уваги приділяється розвитку "м'яких" навичок: вміння критично мислити, реалізовувати проекти, презентувати себе, впевнено триматися при вирішенні проблем, ефективно комунікувати. Ми націлені на виховання успішних і незалежних громадян світу. Адже кожен учень - індивідуальність. Унікальна двомовна (українська та англійська) освітня програма, яка розроблена командою AISU у відповідності з міжнародними стандартами та вимогами Міністерства освіти і науки України, розвиває індивідуальні здібності кожного учня.

Так само командою AISU створюється унікальний інструмент – індивідуальний маршрут учня. Він дає можливість дослідити особистісні компетенції та їх розвиток, світ завдань і шляхів їх вирішення, рекомендації з вибору гуртків і секцій, інформаційний простір для дітей, батьків, вчителів, адміністрації.

Яке значення в школі приділяється психологічному супроводу дитини?

Одне з важливих завдань – формування безпечної, цікавої, комфортної атмосфери, яка мотивує дитину йти до школи із задоволенням. Це мій основний постулат, на якому побудована школа. Для нас важлива кожна дитина з її бажаннями та індивідуальними особливостями. Тому команда педагогів спільно з психологом забезпечує індивідуальне супроводження кожної дитини на дуже високому рівні. Крім психолога в школі також працює штатна медсестра. Зрозуміло, безпека дітей забезпечена на найвищому рівні. Батьки можуть зі свого смартфона дивитися в камери спостереження, встановлені по школі.

Які перспективи відкриваються після навчання у Вашій школі?

AISU єдина школа та університет в Україні, яка сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

Найбільші компанії країни зацікавлені у вихованні власних кадрів і готові вкладати в них капітал, ґрунтуючись на індивідуальних досягненнях учнів і студентів. Вивчаючи таланти і навички дитини, ми розробляємо індивідуальну стратегію розвитку лінгвістичних, математичних, фізичних і творчих здібностей у форматі формування компетенцій.

Ще однією важливою відмінністю є те, що AISU співпрацює з міжнародними вищими навчальними закладами за межами України. У майбутньому наші випускники вступають відразу на третій курс Університетів США з якими у нас підписані договори і таким чином батьки економлять час, гроші і відправляють за кордон вже дорослого сина (дочку). За два роки навчання в США випускники отримують дипломи бакалавра американського вузу який котується в усьому світі. Це відповідає нашій трансферній програмі 2+2, підписаної з декількома університетами США.

В результаті ми маємо не тільки дипломованого спеціаліста, а особистість, яка вільно спілкується кількома мовами, володіє компетенціями і необхідними навичками для того, щоб претендувати на високооплачувану роботу у будь-якому куточку світу.

Олександр, Ви мене переконали, що школа відмінна з можливим продовженням подальшого навчання в найкращих університетах світу без додаткових іспитів і ще за програмою 2+2, але що робити тим батькам, які ледь назбирали суму 8-9 тисяч доларів за цей рік навчання, а в наступному році у вас вже буде 100% заповнюваність і їм доведеться платити без 50% знижки вдвічі більше?

Ми єдина приватна школа в Україні, яка буде надавати знижки до 50%, навіть якщо черга з бажаючих буде десять осіб на місце. Але ця знижка буде надана тільки тим батькам, чиї діти хочуть вчиться і показують високий результат навчання. Знижка буде залежати від балів здачі іспитів. Ми розуміємо, що рейтинг школи це насамперед результати випускних іспитів наших студентів, і це дуже важлива складова успіху.

Нагадайте ще раз адреси і контакти ваших Американських шкіл?

Обухівський район с. Ходосіївка в "ЖК Нова Конча-Заспа" і друга школа, яка відкривається в листопаді 2019 в Києві, по вул. Драгоманова, 1-В. Дуже зручно подивитися час поїздки від будинку до школи натиснувши на адресу сайту школи.

На правах реклами