Частная школа: как подарить ребенку успешное будущее

Новая American International School & University открывается в Киеве

Устаревшая система украинского образования, низкие зарплаты учителей и плохая инфраструктура государственных школ спровоцировала бум открытия частных школ

Сегодня мы с Александром Громыко, президентом Украинской ассоциации производителей, основателем KTD Group и соучредителем сети школ American International School & University поговорим о том, как получить качественное образование.

Александр, как возникла идея создания школ и какие ценности легли в основу этого образовательного проекта?

Сама идея пришла в момент, когда наша семья столкнулась с дефицитом качественного образования при обучении старших дочерей. В Украине частных школ чуть более 1%, а в соседней Германии, где государственное образование считают качественным, их более 10%.

Не секрет, что среди систем международного образования самой популярной и рейтинговой является ІВ программа. В IB школах дети не только учатся, но и развиваются как личности. Выпускники школ, получая дипломы международного образца, могут без экзаменов поступить в более чем 2337 университетов в 90 странах. В этот список входят Гарвард, Принстон, Оксфорд и многие другие престижные вузы мира.

В Украине всего три школы, которые работают по программе Международного Бакалавриата (IB), и мест в них нет, запись в эти школы на несколько лет вперед. Поэтому и было принято решение открыть Американскую школу, работающую по IB программе с детьми от трех лет с преподавателями носителями английского языка как из США так и других стран.

Наша Международная американская школа и университет работает по двум программам: международной, которая признана во всем мире, и украинской. Школьников учат мыслить, активно участвовать в процессе обучения, учится самостоятельно. Именно эти навыки в первую очередь требуются в хороших зарубежных университетах.

Какие первые сложности ждут тех, кто хотел бы открыть свою школу?

В первую очередь я обратил бы внимание на атмосфере и месте, где дети будут проводить большую часть своего времени. Речь идет в первую очередь о преподавательском составе, помещении, оснащении, територии и условиях для обучения и развития детей.

Расскажите подробнее о реализованных и будущих проектах.

Второго сентября первая American International School & University уже открылась в ЖК "Новая Конча-Заспа" в Ходосивке, рядом с ТЦ "Мегамаркет" и "Мануфактура". Мой сын пошел в первый клас, а дочь – в десятый. В нашей школе не было традиционной линейки, а был настоящий праздник с аниматорами, подарками и, конечно же, с тортом. Первые две недели прошли на одном дыхании. Обучение на английском языке оказалось совершенно посильным для учеников благодаря мастерству наших педагогов, которые переходят на украинский в случае, если замечают, что ребенок их не понимает. Экспатов переводит ассистент, который всегда рядом. После занятий по академическим дисциплинам дети имеют возможность реализовать свои дары и таланты в различных кружках и секциях. Уже сегодня работают художественная и театральная студии, кружки конструирования, изучение мира, увлекательная химия с экспериментами, знания о животных, спортивные секции. Мы единственная в Украине школа, в которой есть собственный сквош корт, данный вид спорта очень популярен в США. Также, разумеется, имеется баскетбольная и футбольная площадки. Удобным для родителей и детей стал формат полного дня. Домашние задания дети выполняют в школе под руководством тьюторов.

Уже в ноябре открывается новая локация на Левом берегу по адресу ул. Драгоманова 1-В. По уровню оснащения новая школа будет, на мой взгляд, лучшей в Украине. От новейших ЛЕД-тач панелей с закаченными на них передовыми методиками обучения, до теплых полов и бассейна без хлорирования.

Чем American International School & University отличается от большинства частных школ в Киеве?

Важным фактором является организация учебного процесса в школе по международной и украинской программами.

Выпускники AISU получат дипломы украинского и международного образца, которые дают возможность без дополнительных экзаменов поступить в лучшие вузы мира.

Могу смело заверить, что в наших школах лучший преподавательский коллектив, включая носителей языка из США, Испании, Франции и других стран, что гарантирует получение качественного образования. Задачу, которую я изначально ставил перед директором, заключалась в том, чтобы персонал нашей школы любил детей, горел проектом, с интересом шел на работу и, получая достойную, выше, чем в других частных школах, заработную плату, имел возможность для развития.

У нас очень хорошая материально-техническая база, которая способствует развитию:

просторные классы с большими интерактивными тач-дисплеями;

комфортные зоны для отдыха, оснащенные современными "фишками";

современная и комфортная мебель, создающая домашний уют;

бассейн с озоновой очисткой воды;

баскетбольное, футбольное поле и сквош корт;

площадки для занятий спортом и для отдыха на территории школы;

собственная современная кухня;

школьные автобусы.

Мы знаем, что пищевые привычки формируются еще в детстве, а потому заботимся о питании своих учеников. Блюда в нашей столовой специально разработаны опытным врачом-диетологом Натальей Самойловой с учетом различных возрастных групп детей и их предпочтений.

Какая стоимость обучения в Ваших школах?

Полная стоимость обучения 12-18 тысяч долларов в год, что значительно ниже, чем в других школах, дающих международное образование. Так, как не многие знают про нашу школу и классы не полностью заполнены, сейчас я как инвестор даю возможность оплаты обучения с 50% скидкой. Скидку можно получить после тестирования. Также можно записаться на "пробный день". Такой день помогает ученику сделать осознанный выбор, а учителю оценить ребенка в режиме учебного дня.

Сколько детей в классах?

У нас достаточно посильная нагрузка на учителей. Количество детей в классах в будущем не будет превышать восемнадцати человек и преподаватель сможет уделить достаточное количество внимания каждому ученику.

Какие педагогические подходы используют педагоги AISU?

Больше внимания уделяется развитию "мягких" навыков: умение критически мыслить, реализовывать проекты, презентовать себя, уверенно держаться при решении проблем, эффективно коммуницировать. Мы нацелены на воспитание успешных и независимых граждан мира. Ведь каждый ученик - индивидуальность. Уникальная двуязычная (украинский и английский) образовательная программа, которая разработана командой AISU в соответствии с международными стандартами и требованиями Министерства образования и науки Украины, развивает индивидуальные способности каждого ученика.

Так же командой AISU создается уникальный инструмент – индивидуальный маршрут ученика. Он дает возможность исследовать личностные компетенции и их развитие, мир задач и путей их решения, рекомендации по выбору кружков и секций, информационное пространство для детей, родителей, учителей, администрации.

Какое значение в школе уделяется психологическому сопровождению ребенка?

Одна из важных задач – формирование безопасной, интересной, комфортной атмосферы, которая мотивирует ребенка идти в школу с удовольствием. Это мой основной постулат, на котором построена школа. Для нас важен каждый ребенок с его желаниями и индивидуальными особенностями. Поэтому команда педагогов совместно с психологом обеспечивает индивидуальное сопровождение каждого ребенка на очень высоком уровне. Кроме психолога в школе также работает штатная медсестра. Разумеется, безопасность детей обеспечена на самом высоком уровне. Родители могут со своего смартфона смотреть в камеры наблюдения, установленные по школе.

Какие перспективы открываются после обучения в Вашей школе?

AISU единственная школа и университет в Украине, которая содействует трудоустройству своих выпускников.

Крупнейшие компании страны заинтересованы в воспитании собственных кадров и готовы вкладывать в них капитал, основываясь на индивидуальных достижениях учащихся и студентов. Изучая таланты и навыки ребенка, мы разрабатываем индивидуальную стратегию развития лингвистических, математических, физических и творческих способностей в формате формирования компетенций.

Еще одним важным отличием является то, что AISU сотрудничает с международными высшими учебными заведениями за пределами Украины. В будущем наши выпускники поступают сразу на третий курс Университетов США с которыми у нас подписаны договора и таким образом родители экономят время, деньги и отправляют за границу уже взрослого сына (дочь). За два года обучения в США выпускники получают дипломы бакалавра американского ВУЗа который котируется во всем мире. Это соответствует нашей трансферной программы 2+2, подписанной с несколькими университетами США.

В результате мы имеем не только дипломированного специалиста, а личность, которая свободно общается на нескольких языках, владеет компетенциями и необходимыми навыками для того, чтобы претендовать на высокооплачиваемую работу в любом уголке мира.

Александр, Вы меня убедили, что школа отличная с возможным продолжением дальнейшего обучения в лучших университетах мира без дополнительных экзаменов и еще по программе 2+2, но что делать тем родителям которые едва насобирали сумму 8-9 тысяч долларов за этот год обучения, а в следующем году у вас уже будет 100% наполняемость и им приведется платить без 50% скидки вдвое больше?

Мы единственная частная школа в Украине которая будет предоставлять скидки до 50%, даже при если очередь из желающих будет десять человек на место. Но эта скидка будет предоставлена только тем родителям чьи дети хотят учится и показывают высокий результат обучения. Скидка будет зависеть от баллов сдачи экзаменов. Мы понимаем что рейтинг школы это прежде всего результаты выпускных экзаменов наших студентов, и это очень важная составляющая успеха.

Напомните еще раз адреса и контакты ваших Американских школ?

Обуховский район с. Ходосеевка в "ЖК Новая Конча-Заспа" и вторая школа, которая открывается в ноябре 2019 в Киеве по ул. Драгоманова, 1-В. Очень удобно посмотреть время поездки от дома до школы нажав на адрес сайта школы.

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