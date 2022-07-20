Так людяно і милосердно. Дивіться, як наші бійці допомагають тваринам на фронті (відео)

Тваринам допомагають ЗСУ

У селах і населених пунктах на лінії зіткнення в Донецькій області знаходяться тисячі тварин. Це коти і собаки. Вони дуже хочуть їсти і пити.

Українські військові встановлюють годівниці, з яких тварини можуть поїсти.

До ініціативи з порятунку наших маленьких друзів долучилися бійці 68 єгерської бригади та громадська організація "Єдина планета".

На відео ви можете подивитися, як наші військові встановлюють годівниці, засипають туди корм.

У коментарях українці написали, наскільки людяно те, що роблять наші захисники.