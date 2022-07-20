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Так людяно і милосердно. Дивіться, як наші бійці допомагають тваринам на фронті (відео)

ЗСУ годують тварин у фронтових селах (facebook)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни в Україні у фронтових селах залишаються тисячі домашніх тварин, яких залишили господарі. Українські військові крім своєї справи захищати землю, також допомагають чотирилапим вижити.

Вони годують і поять тварин.

Про це розповів у Facebook воїн Павло Вишебаба, який воює в лавах ЗСУ.

Тваринам допомагають ЗСУ

У селах і населених пунктах на лінії зіткнення в Донецькій області знаходяться тисячі тварин. Це коти і собаки. Вони дуже хочуть їсти і пити.

Українські військові встановлюють годівниці, з яких тварини можуть поїсти.

До ініціативи з порятунку наших маленьких друзів долучилися бійці 68 єгерської бригади та громадська організація "Єдина планета".

На відео ви можете подивитися, як наші військові встановлюють годівниці, засипають туди корм.

У коментарях українці написали, наскільки людяно те, що роблять наші захисники.

  • Це дуже круто! Це так людяно і милосердно. Дякую Тобі, Павло!
  • Якби всі люди були такими. Завжди приємно вас бачити, Павло. Чудове добре обличчя, чудова добра мова, чудові добрі вірші, чудові добрі вчинки.
  • Як радісно від цієї новини...Це по-справжньому милосердно...Молюся за Вас Павло! І дуже радію за тих хвостиків.
  • Це дуже класно, що вони не голодні. Дякую вам велике. Але ж вони ще і розмножуються. Це теж проблема.
  • Людина у будь-яких умовах може залишатися Людиною. Дякую вам.

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