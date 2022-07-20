Так людяно і милосердно. Дивіться, як наші бійці допомагають тваринам на фронті (відео)

Під час війни в Україні у фронтових селах залишаються тисячі домашніх тварин, яких залишили господарі. Українські військові крім своєї справи захищати землю, також допомагають чотирилапим вижити.
Вони годують і поять тварин.
Про це розповів у Facebook воїн Павло Вишебаба, який воює в лавах ЗСУ.
У селах і населених пунктах на лінії зіткнення в Донецькій області знаходяться тисячі тварин. Це коти і собаки. Вони дуже хочуть їсти і пити.
Українські військові встановлюють годівниці, з яких тварини можуть поїсти.
До ініціативи з порятунку наших маленьких друзів долучилися бійці 68 єгерської бригади та громадська організація "Єдина планета".
На відео ви можете подивитися, як наші військові встановлюють годівниці, засипають туди корм.
У коментарях українці написали, наскільки людяно те, що роблять наші захисники.
Раніше ми писали, що в Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмедика Беррі з мамою.
Також маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою.