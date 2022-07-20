UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Так человечно и милосердно. Смотрите, как наши бойцы помогают животным на фронте (видео)

ВСУ кормят животных во фронтовых селах (facebook)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны в Украине во фронтовых селах остаются тысячи домашних животных, которых оставили хозяева. Украинские военные помимо своего долго защищать землю, также помогают четырехлапым выжить.

Они кормят и поят животных.

Об этом рассказал в Facebook воин Павло Вышебаба, который воюет в рядах ВСУ.

Животным помогают ВСУ

В селах и населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области находятся тысячи животных. Это коты и собаки. Они очень хотят есть и пить.

Украинские военные устанавливают кормушки, из которых животные могут поесть.

К инициативе по спасению наших маленьких друзей присоединились бойцы 68 егерской бригады и Общественная организация "Единая планета".

На видео вы можете посмотреть, как наши военные устанавливают кормушки, засыпают туда корм.

В комментариях украинцы написали, насколько человечно то, что делают наши защитники.

  • Це дуже круто! Це так людяно і милосердно. Дякую тобі, Павло!
  • Якби всі люди були такими. Завжди приємно Вас бачити, Павло. Чудове добре обличчя, чудова добра мова, чудові добрі вірші, чудові добрі вчинки.
  • Як радісно від цієї новини...Це по-справжньому милосердно...Молюся за вас Павло! І дуже радію за тих хвостиків.
  • Це дуже класно, що вони не голодні. Дякую вам велике. Але ж вони ще і розмножуються. Це теж проблема.
  • Людина у будь яких умовах може залишатися Людиною. Дякую вам.

Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой.

Также мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныживотные