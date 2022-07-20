Так человечно и милосердно. Смотрите, как наши бойцы помогают животным на фронте (видео)

Животным помогают ВСУ

В селах и населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области находятся тысячи животных. Это коты и собаки. Они очень хотят есть и пить.

Украинские военные устанавливают кормушки, из которых животные могут поесть.

К инициативе по спасению наших маленьких друзей присоединились бойцы 68 егерской бригады и Общественная организация "Единая планета".

На видео вы можете посмотреть, как наши военные устанавливают кормушки, засыпают туда корм.

В комментариях украинцы написали, насколько человечно то, что делают наши защитники.