Так человечно и милосердно. Смотрите, как наши бойцы помогают животным на фронте (видео)

Во время войны в Украине во фронтовых селах остаются тысячи домашних животных, которых оставили хозяева. Украинские военные помимо своего долго защищать землю, также помогают четырехлапым выжить.
Они кормят и поят животных.
Об этом рассказал в Facebook воин Павло Вышебаба, который воюет в рядах ВСУ.
В селах и населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области находятся тысячи животных. Это коты и собаки. Они очень хотят есть и пить.
Украинские военные устанавливают кормушки, из которых животные могут поесть.
К инициативе по спасению наших маленьких друзей присоединились бойцы 68 егерской бригады и Общественная организация "Единая планета".
На видео вы можете посмотреть, как наши военные устанавливают кормушки, засыпают туда корм.
В комментариях украинцы написали, насколько человечно то, что делают наши защитники.
Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой.
Также мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой.