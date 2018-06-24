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"Чемпіони": Семен Слєпаков і група "Ленінград" записали нову пісню про ЧС 2018

STYLERLIFE        24.06.2018 - 20:45
Кадр з відео (YouTube/"Ленінград")
Кадр з відео (YouTube/"Ленінград")

У пісні багато нецензурних слів

Група "Ленінград" і відомий російський комік Семен Слєпаков записали нову пісню про Чемпіонат світу з футболу 2018. Відеокліп опублікований на YouTube-каналі групи "Ленінград".

У пісні Семен Слєпаков та Сергій Шнуров вибачилися перед збірною Росії за те, що не вірили в команду перед початком ЧС 2018. Вони назвали російських футболістів чемпіонами і пожартували, що спортсмени водили за ніс. Не обійшлося і політичного підтексту.

"Наплювати, що поміняли пенсійний вік. Настрій нам підняли наші чемпіони", - співають артисти.

Крім того, Шнурів і Слєпаков попередили російських спортсменів про те, що буде достатньо одного програшу, щоб у них знову перестали вірити.

Вибачте нас, хлопці, ми реально ***, у вас не вірили ми свято, не тримали кулаки", - співають музиканти і наприкінці пісні додають такі слова:

"Буде тепер все інакше, буде все навпаки, Нехай народу ви багатші, буде вас любити народ. Будемо бутси цілувати вам, тільки знайте, чемпіони, — Варто разок програти вам — відразу станете ***", - так закінчують свій хіт Шнурів і Слєпаков.

Відео: Чемпіони (YouTube/"Ленінград")

До речі, нещодавно Семен Слєпаков записав пісню, в якій висміяв ЧС 2018.

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Теги: відео, Семен Слепаков, Сергій Шнуров, чм 2018
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