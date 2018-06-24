"Чемпионы": Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали новую песню про ЧМ 2018

В песне много нецензурных слов

Группа "Ленинград" и известный российский комик Семен Слепаков записали новую песню о Чемпионате мира по футболу 2018. Видеоклип опубликован на YouTube-канале группы "Ленинград".

В песне Семен Слепаков и Сергей Шнуров извинились перед сборной России за то, что не верили в команду перед началом ЧМ 2018. Они назвали российских футболистов чемпионами и пошутили, что спортсмены водили всех за нос. Не обошлось и политического подтекста.

"Наплевать, что поменяли возраст пенсионный. Настроение нам подняли наши чемпионы", - поют артисты.

Кроме того, Шнуров и Слепаков предупредили российских спортсменов о том, что будет достаточно одного проигрыша, чтобы в них снова перестали верить.

Извините нас, ребята, мы реально ***, в вас не верили мы свято, не держали кулаки", - поют музыканты и в конце песни добавляют такие слова:

"Будет все теперь иначе, будет все наоборот, Пусть народа вы богаче, будет вас любить народ. Будем бутсы целовать вам, только знайте, чемпионы, — Стоит разик проиграть вам — сразу станете ***", - так заканчивают свой хит Шнуров и Слепаков.

Видео: Чемпионы (YouTube/"Ленинград")

Кстати, недавно Семен Слепаков записал песню, в которой высмеял ЧМ 2018.

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