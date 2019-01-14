"Через димар лізе": подробиці штурму медичного університету в Києві

Колаж РБК-Україна

Українці обурені цією ситуацією і висловили свою думку

У понеділок, 14 січня, екс-ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками організувала мітинг під стінами будівлі, а потім спробувала за допомогою штурму потрапити до ВНЗ. Відео того, що відбувається, було опубліковано на сторінці виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун в Facebook.

Вона розповіла, що відбулася чергова спроба екс-керівника захопити керівництво навчальним закладом після того, як її вже тричі звільнили. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення 10 січня 2019 року і позбавлена всяких повноважень.

"Але закон не зупиняє екс-керівницю. Нам стало відомо, що готується друга спроба штурму НМУ імені Богомольця – вже за участю представників суду", - написала Супрун і додала, що невдовзі на місце події прибула поліція, яка вивела з будівлі прихильників Амосової і зажадала у них пояснень.

Також вона попросила студентів і викладачів зберігати спокій і запевнила, що на даний момент робиться все можливе, щоб зупинити злочинців.

Користувачі соціальних мереж відреагували на цей штурм і висловили свою підтримку правоохоронним органам.

"Позорище, 3-й раз усунули, але все одно поперед батька в пекло!", "Боротьба за корито. Амосова медкорупционерка", "Може, у неї там сейф таємний з грошима?", "Це ж яке там золоте дно, що її і в двері, і викинули у вікно, а вона через димар назад лізе на насиджене прибуткове місце", - обурилися українці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в. о. ректор НМУ імені Богомольця Юрій Кучин розповів про те, як відбувався штурм.

А також розповідали про те, що Моз втретє звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця.