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"Через дымоход лезет": подробности штурма медицинского университета в Киеве

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 15:12
"Через дымоход лезет": подробности штурма медицинского университета в Киеве
Коллаж РБК-Украина

Украинцы возмущены данной ситуацией и высказали свое мнение

В понедельник, 14 января, экс-ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками организовала митинг под стенами здания, а потом попыталась с помощью штурма попасть в ВУЗ. Видео происходящего было опубликовано на странице исполняющей обязанности министра охраны здоровья Украины Уляны Супрун в Facebook.

Она рассказала, что произошла очередная попытка экс-руководителя захватить руководство учебным заведением после того, как ее уже трижды уволили. Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении 10 января 2019 года и лишена всяких полномочий.

"Но закон не останавливает экс-руководительницу. Нам стало известно, что готовится вторая попытка штурма НМУ имени Богомольца – уже с участием представителей суда", - написала Супрун и добавила, что вскоре на место происшествия прибыла полиция, которая вывела из здания сторонников Амосовой и потребовала у них объяснений.

Также она попросила студентов и преподавателей сохранять спокойствие и заверила, что на данный момент делается все возможное, чтобы остановить преступников.

Пользователи социальных сетей отреагировали на этот штурм и высказали свою поддержку правоохранительным органам.

"Позорище, 3-й раз отстранили, но все равно поперед батька в пекло!", "Борьба за корыто. Амосова медкорупционерка", "Может у нее там сейф тайный с деньгами?", "Это ж какое там золотое дно, что ее и в дверь, и в окно выбросили, а она через дымоход назад лезет на насиженное доходное место", - возмутились украинцы. 

&quot;Через дымоход лезет&quot;: подробности штурма медицинского университета в Киеве&quot;Через дымоход лезет&quot;: подробности штурма медицинского университета в Киеве&quot;Через дымоход лезет&quot;: подробности штурма медицинского университета в КиевеНапомним, ранее мы сообщали о том, что и.о. ректор НМУ имени Богомольца Юрий Кучин рассказал о том, как происходил штурм. 

А также рассказывали о том, что Минздрав в третий раз уволил Екатерину Амосову с должности ректора НМУ имени Богомольца.

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