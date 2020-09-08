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У Черкасах піймали 60-річного чоловіка: "лапал" в кафе дівчинку

Черкаси, Вівторок 08 вересня 2020 11:53
У Черкасах піймали 60-річного чоловіка: "лапал" в кафе дівчинку
В Черкасах затримано педофіла (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах піймали педофіла похилого віку

У Черкасах затримали 60-річного чоловіка за розпусні дії з неповнолітньою дівчиною. Спіймали педофіла в місцевому кафе. Чоловік запросив туди 14-річну дівчинку, запропонував їй випити, а потім почав розпускати руки. Про це повідомила сама потерпіла. Як інформує поліція Чернігівської області у Facebook, чоловіка затримали. Він 1960 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння.

Кричущий випадок стався 7 вересня на вулиці 30-річчя Перемоги. Зараз педофілу інкримінується частина перша статті №156 ККУ.

Слідчі Черкаського відділу поліції затримали громадянина, найближчим часом йому оголосять підозру, далі суд обиратиме запобіжний захід. За такі протиправні дії чоловіку "світить" до 5 років за ґратами.

В коментарях українці висловили свій гнів з приводу дій педофіла.

  • А чого неповнолітня пішла в кафе з незнайомцем？Та ще й у стані алкогольного спяніння, на що вона розраховувала？Він їй в дідусі годиться.
  • Ні в якому разі не захищаю цього "мудака", він повинен відповісти за всією суворістю закону і не тільки закону! Але дівчинку та її батьків потрібно покарати, щоб іншим не повадно було.
  • Зараз набіжать ті, які скажуть сама винна. Як і ті що кажуть, вона одягла коротку спідницю. Злочин є злочин. Крапка.

Як ми раніше писали, в центрі Миколаєва люди влаштували самосуд над педофілом (відео).

Раніше ми повідомляли, що відомий фотограф-педофіл роками промишляв по всій Україні.

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