В Черкассах поймали 60-летнего мужчину: "лапал" в кафе девочку

В Черкассах задержан педофил (фото: РБК-Украина)

В Черкассах поймали пожилого педофила

В Черкассах задержали 60-летнего мужчину за развратные действия с несовершеннолетней девушкой. Педофила поймали в местном кафе. Мужчина пригласил туда 14-летнюю девочку, предложил ей выпить, а потом начал распускать руки. Об этом сообщила сама потерпевшая. Как информирует полиция Черниговской области в Facebook, мужчину задержали. Он 1960 года рождения, был в состоянии алкогольного опьянения.

Вопиющий случай произошел 7 сентября на улице 30-летия Победы. Сейчас педофилу инкриминируется первая часть статьи №156 ККУ.

Следователи Черкасского отдела полиции задержали гражданина, в ближайшее время ему объявят подозрение, дальше суд будет избирать меру пресечения. За такие противоправные действия мужчине "светит" до 5 лет за решеткой.

В комментариях украинцы выразили свой гнев по поводу действий педофила.

А чого неповнолітня пішла в кафе з незнайомцем？Та ще й у стані алкогольного спяніння, на що вона розраховувала？Він їй в дідусі годиться.

Ни в коем случае не защищаю этого "мудака", он должен ответить по всей строгости закона и не только закона! Но девочку и ее родителей нужно наказать, чтоб другим не повадно было.

Зараз набіжать ті, які скажуть сама винна. Як і ті що кажуть, вона одягла коротку спідницю. Злочин є злочин. Крапка.

Как мы ранее писали, в центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом (видео).

Ранее мы сообщали, что известный фотограф-педофил годами промышлял по всей Украине.