ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черкассах поймали 60-летнего мужчину: "лапал" в кафе девочку

Черкассы, Вторник 08 сентября 2020 11:53
В Черкассах поймали 60-летнего мужчину: "лапал" в кафе девочку
В Черкассах задержан педофил (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черкассах поймали пожилого педофила

В Черкассах задержали 60-летнего мужчину за развратные действия с несовершеннолетней девушкой. Педофила поймали в местном кафе. Мужчина пригласил туда 14-летнюю девочку, предложил ей выпить, а потом начал распускать руки. Об этом сообщила сама потерпевшая. Как информирует полиция Черниговской области в Facebook, мужчину задержали. Он 1960 года рождения, был в состоянии алкогольного опьянения.

Вопиющий случай произошел 7 сентября на улице 30-летия Победы. Сейчас педофилу инкриминируется первая часть статьи №156 ККУ.

Следователи Черкасского отдела полиции задержали гражданина, в ближайшее время ему объявят подозрение, дальше суд будет избирать меру пресечения. За такие противоправные действия мужчине "светит" до 5 лет за решеткой.

В комментариях украинцы выразили свой гнев по поводу действий педофила.

  • А чого неповнолітня пішла в кафе з незнайомцем？Та ще й у стані алкогольного спяніння, на що вона розраховувала？Він їй в дідусі годиться.
  • Ни в коем случае не защищаю этого "мудака", он должен ответить по всей строгости закона и не только закона! Но девочку и ее родителей нужно наказать, чтоб другим не повадно было.
  • Зараз набіжать ті, які скажуть сама винна. Як і ті що кажуть, вона одягла коротку спідницю. Злочин є злочин. Крапка.

Как мы ранее писали, в центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом (видео).

Ранее мы сообщали, что известный фотограф-педофил годами промышлял по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь педофил
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь