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Чорна п'ятниця: експерти назвали топ-5 товарів, які не варто купувати

STYLERЖиття    21.11.2018 - 18:30
Чорна п'ятниця: експерти назвали топ-5 товарів, які не варто купувати
Колаж РБК-Україна

Експерти розповіли, як не витратити гроші на непотрібне

У п'ятницю, 23 листопада у всьому світі стартує день шалених знижок, який називається Чорна п'ятниця. Щороку, в останню п'ятницю листопада починається різдвяний сезон розпродажів. Фахівці назвали п'ять предметів, які не варто купувати в ці дні, повідомляє ТСН.

Експерти відзначають, що в дні розпродажів не варто купувати неякісні речі, навіть якщо на них дуже великі знижки. Найімовірніше, це будуть даремно витрачені гроші.

Фахівці не рекомендують купувати в дні знижок ультрамодний одяг та взуття. Якщо на такі товари дуже великі знижки, то швидше за все вони найближчим часом вийдуть з моди.

Також не варто купувати під час сезонних знижок товари, які не можна повернути назад. До них відносяться нижня білизна, косметика, колготки тощо.

Експерти не рекомендують купувати вподобану річ з великою знижкою, якщо вона не за розміром. Така покупка в майбутньому може не знадобитися і буде просто лежати в шафі.

Крім того, фахівці не рекомендують купувати в дні знижок новомодну техніку. Під час розпродажів неможливо знайти одночасно якісні і дешеві телефони або телевізори останніх моделей.

Для того, щоб правильно скористатися знижками в Чорну п'ятницю, експерти рекомендують заздалегідь скласти список потрібних речей, щоб не купити чого-небудь зайвого. А також не варто купувати річ, яка не зацікавила б раніше, без знижки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як заощадити в Чорну п'ятницю.

А також розповідали про те, що стала відома дата старту розпродажів в Україні.

Відео: РБК-Україна

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