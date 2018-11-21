Черная пятница: эксперты назвали топ-5 товаров, которые не стоит покупать

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Эксперты рассказали, как не потратить деньги на ненужное

В пятницу, 23 ноября во всем мире стартует день сумасшедших скидок, который называется Черная пятница. Ежегодно, в последнюю пятницу ноября начинается рождественский сезон распродаж. Специалисты назвали пять предметов, которые не стоит покупать в эти дни, сообщает ТСН.

Эксперты отмечают, что в дни распродаж не стоит покупать некачественные вещи, даже если на них очень большие скидки. Вероятнее всего, это будут зря потраченные деньги.

Специалисты не рекомендуют покупать в дни скидок ультрамодную одежду и обувь. Если на такие товары очень большие скидки, то скорее всего они в ближайшее время выйдут из моды.

Также не стоит покупать во время сезонных скидок товары, которые нельзя вернуть обратно. К ним относятся нижнее белье, косметика, колготки и тому подобное.

Эксперты не рекомендуют покупать понравившуюся вещь с большой скидкой, если она не по размеру. Такая покупка в будущем может не понадобиться и будет просто лежать в шкафу.

Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать в дни скидок новомодную технику. Во время распродаж невозможно найти одновременно качественные и дешевые телефоны или телевизоры последних моделей.

Для того, чтобы правильно воспользоваться скидками в Черную пятницу, эксперты рекомендуют заранее составить список нужных вещей, чтобы не купить чего-либо лишнего. А также не стоит покупать вещь, которая не заинтересовала бы раньше, без скидки.

Напомним, ранее мы писали о том, как сэкономить в Черную пятницу.

А также рассказывали о том, что стала известна дата старта распродаж в Украине.

Видео: РБК-Украина