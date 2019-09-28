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Чорнобиль 33 роки: у мережу потрапили моторошні фото з четвертого енергоблока

STYLERЖиття    28.09.2019 - 19:26
Чорнобиль 33 роки: у мережу потрапили моторошні фото з четвертого енергоблока
Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)

В мережі опублікували рідкісні фотографії з зони ЧАЕС

В мережі опублікували фотографії з Чорнобиля, які раніше ніхто не бачив. Знімки зроблені в четвертому енергоблоці, де і почалася жахлива катастрофа і трагедія. Раніше четвертий енергоблок могли бачити тільки працівники електростанції.

Варто відзначити, що частина зруйнованої чорнобильської АЕС досі випромінює радіацію. Вона перевищує норму в 40 тисяч разів. Уточнюється, що з цієї причини на співробітників ЗМІ були надіті спеціальні захисні костюми.

Робітники зходилися біля пульта управління короткий час, всього п'ять хвилин.

Чорнобиль 33 роки: у мережу потрапили моторошні фото з четвертого енергоблокаФото: Четвертий енергоблок АЕС (ruptly/agency)

Місцеві ЗМІ пишуть, що четвертий енергоблок атомної електростанції нещодавно відкрили для туристів.

Раніше ми писали, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть заробити водні розваги для туристів. У планах Держагентства України з управління Зоною відчуження запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.

До речі, серіал "Чорнобиль", що оповідає про ядерну катастрофу 1986 року в Україні, завоював три премії Еммі на 71-й церемонії вручення, яка відбулася 22 вересня 2019 року в Лос-Анджелесі.

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