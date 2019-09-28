ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чернобыль 33 года спустя: в сеть попал жуткие фото из четвертого энергоблока

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 19:26
Чернобыль 33 года спустя: в сеть попал жуткие фото из четвертого энергоблока
Фото: Чернобыль (РБК-Украина)

В сети опубликовали редкие фотографии из зоны ЧАЭС

В сети опубликовали фотографии из Чернобыля, которые ранее никто не видел. Снимки сделаны в четвертом энергоблоке, где и началась ужасная катастрофа и трагедия. Ранее четвертый энергоблок могли видеть только работники электростанции.

Стоит отметить, что часть разрушенной чернобыльской АЭС до сих пор источает радиацию. Она превышает норму в 40 тысяч раз. Уточняется, что по этой причине на сотрудников СМИ были надеты специальные защитные костюмы.

Работники находились у пульта управления короткое время, всего пять минут.

Чернобыль 33 года спустя: в сеть попал жуткие фото из четвертого энергоблокаФото: Четвертый энергоблок АЭС (ruptly/agency)

Местные СМИ пишут, что четвертый энергоблок атомной электростанции недавно открыли для туристов.

Фото: Четвертый энергоблок на ЧАЭС

Ранее мы писали, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов. В планах Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле.

К слову, сериал "Чернобыль", повествующий о ядерной катастрофе 1986 года в Украине, завоевал три премии Эмми на 71-й церемонии вручения, которая состоялась 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе.

Сериал "Чернобыль" стал сенсацией премии Эмми-2019 В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести
Новости Украины Чернобыль
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь