Чернобыль 33 года спустя: в сеть попал жуткие фото из четвертого энергоблока

Фото: Чернобыль (РБК-Украина)

В сети опубликовали редкие фотографии из зоны ЧАЭС

В сети опубликовали фотографии из Чернобыля, которые ранее никто не видел. Снимки сделаны в четвертом энергоблоке, где и началась ужасная катастрофа и трагедия. Ранее четвертый энергоблок могли видеть только работники электростанции.

Стоит отметить, что часть разрушенной чернобыльской АЭС до сих пор источает радиацию. Она превышает норму в 40 тысяч раз. Уточняется, что по этой причине на сотрудников СМИ были надеты специальные защитные костюмы.

Работники находились у пульта управления короткое время, всего пять минут.

Фото: Четвертый энергоблок АЭС (ruptly/agency)

Местные СМИ пишут, что четвертый энергоблок атомной электростанции недавно открыли для туристов.

Фото: Четвертый энергоблок на ЧАЭС

Ранее мы писали, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов. В планах Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле.

К слову, сериал "Чернобыль", повествующий о ядерной катастрофе 1986 года в Украине, завоевал три премии Эмми на 71-й церемонии вручения, которая состоялась 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе.