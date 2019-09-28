Чернобыль 33 года спустя: в сеть попал жуткие фото из четвертого энергоблока

В сети опубликовали редкие фотографии из зоны ЧАЭС
В сети опубликовали фотографии из Чернобыля, которые ранее никто не видел. Снимки сделаны в четвертом энергоблоке, где и началась ужасная катастрофа и трагедия. Ранее четвертый энергоблок могли видеть только работники электростанции.
Стоит отметить, что часть разрушенной чернобыльской АЭС до сих пор источает радиацию. Она превышает норму в 40 тысяч раз. Уточняется, что по этой причине на сотрудников СМИ были надеты специальные защитные костюмы.
Работники находились у пульта управления короткое время, всего пять минут.
Фото: Четвертый энергоблок АЭС (ruptly/agency)
Местные СМИ пишут, что четвертый энергоблок атомной электростанции недавно открыли для туристов.
Фото: Четвертый энергоблок на ЧАЭС
Ранее мы писали, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов. В планах Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле.
К слову, сериал "Чернобыль", повествующий о ядерной катастрофе 1986 года в Украине, завоевал три премии Эмми на 71-й церемонии вручения, которая состоялась 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе.