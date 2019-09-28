Чорнобиль 33 роки: у мережу потрапили моторошні фото з четвертого енергоблока

В мережі опублікували фотографії з Чорнобиля, які раніше ніхто не бачив. Знімки зроблені в четвертому енергоблоці, де і почалася жахлива катастрофа і трагедія. Раніше четвертий енергоблок могли бачити тільки працівники електростанції.

Варто відзначити, що частина зруйнованої чорнобильської АЕС досі випромінює радіацію. Вона перевищує норму в 40 тисяч разів. Уточнюється, що з цієї причини на співробітників ЗМІ були надіті спеціальні захисні костюми.

Робітники зходилися біля пульта управління короткий час, всього п'ять хвилин.

Фото: Четвертий енергоблок АЕС (ruptly/agency)

Місцеві ЗМІ пишуть, що четвертий енергоблок атомної електростанції нещодавно відкрили для туристів.

Раніше ми писали, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть заробити водні розваги для туристів. У планах Держагентства України з управління Зоною відчуження запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.

До речі, серіал "Чорнобиль", що оповідає про ядерну катастрофу 1986 року в Україні, завоював три премії Еммі на 71-й церемонії вручення, яка відбулася 22 вересня 2019 року в Лос-Анджелесі.