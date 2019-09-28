Чорнобиль 33 роки: у мережу потрапили моторошні фото з четвертого енергоблока

В мережі опублікували рідкісні фотографії з зони ЧАЕС
В мережі опублікували фотографії з Чорнобиля, які раніше ніхто не бачив. Знімки зроблені в четвертому енергоблоці, де і почалася жахлива катастрофа і трагедія. Раніше четвертий енергоблок могли бачити тільки працівники електростанції.
Варто відзначити, що частина зруйнованої чорнобильської АЕС досі випромінює радіацію. Вона перевищує норму в 40 тисяч разів. Уточнюється, що з цієї причини на співробітників ЗМІ були надіті спеціальні захисні костюми.
Робітники зходилися біля пульта управління короткий час, всього п'ять хвилин.
Місцеві ЗМІ пишуть, що четвертий енергоблок атомної електростанції нещодавно відкрили для туристів.
Раніше ми писали, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть заробити водні розваги для туристів. У планах Держагентства України з управління Зоною відчуження запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.
До речі, серіал "Чорнобиль", що оповідає про ядерну катастрофу 1986 року в Україні, завоював три премії Еммі на 71-й церемонії вручення, яка відбулася 22 вересня 2019 року в Лос-Анджелесі.