Чорнобиль оживає після великої пожежі: з'явилися вражаючі фото

Чорнобиль оживає після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy)

Чорнобильська зона з новою силою почала відроджуватися після пожеж

Чорнобильська зона відчуження відновлюється після пожеж, які палахкотіли там понад місяць. Через підпали сухої трави постраждав Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник з його унікальною флорою і фауною.

Але природа, як відомо, завжди перемагає. На Facebook-сторінці заповідника з'явилися нові яскраві фото, озаглавлені хештегом #Зеленим_по_чорному. На знімках видно, як свіжа зелень дерев і трави витісняє чорноту, яку залишили пожежі.

Чорнобиль оживає після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Станіслав Гуменюк)

На знімках з повітря, опублікованих на сторінці заповідника раніше, видно рештки згорілого села Іловниці, яке люди залишили ще в 1986-му.

Село Іловниці згоріло дотла (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

Але попри завдану природі шкоду, свіжа зелень проривається всюди. Земляний покрив встеляє нова трава, а верхівки дерев розпускаються.

Чорнобиль оживає після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

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Автор: Світлана Дудукало