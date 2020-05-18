Чернобыль оживает после большого пожара: появились впечатляющие фото

Чернобыль оживает после пожаров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy)

Чернобыльская зона с новой силой начала возрождаться после пожаров

Чернобыльская зона отчуждения восстанавливается после пожаров, которые полыхали там больше месяца. Из-за поджогов сухой травы пострадал Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник с его уникальной флорой и фауной.

Но природа, как известно, всегда побеждает. На Facebook-странице заповедника появились новые яркие фото, озаглавленные хештегом #Зеленим_по_чорному. На снимках видно, как свежая зелень деревьев и травы вытесняет черноту, которую оставили пожары.

Чернобыль оживает после пожаров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Станислав Гуменюк)

На снимках с воздуха, опубликованных на странице заповедника ранее, видны останки сгоревшего села Иловница, которое люди оставили еще в 1986-м.

Село Иловница сгорело дотла (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

Но несмотря на нанесенный природе ущерб, свежая зелень прорывается повсюду. Земляной покров устилает новая трава, а верхушки деревьев распускаются.

Чернобыль оживает после пожаров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

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Автор: Светлана Дудукало