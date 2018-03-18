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У Чернівецькій області в снігу виявили тіло екс-депутата

STYLERLIFE        18.03.2018 - 20:15
У Чернівецькій області виявили тіло екс-депутата (storozhynets.info)
У Чернівецькій області виявили тіло екс-депутата (storozhynets.info)

За словами місцевих жителів, останній рах чоловіка бачили у лазні

У неділю, 18 березня, в селі Давидівка (Сторожинецький район, Чернівецька область) було знайдено в снігу тіло колишнього депутата сільської ради семи скликань, передає storozhynets.info.

Як повідомляють місцеві жителі, 71-річного чоловіка бачили за день до смерті в лазні. Після чого він повідомив, що відправляється додому.

Певно, в снігопаді він натрапив на огорожу поля, впав і розбив обличчя, після чого залишився там лежати.

У літнього чоловіка не витримало серце. Крім політичної діяльності, він працював у школі.

Нагадаємо, у Тернополі знайшли тіло молодого хлопця.

"Тіло загиблого лежало на льоду недалеко від берега. Поруч були виявлені блювотні маси. Сліди насильства при поверхневому огляді не виявлено, попередньо, смерть настала в результаті переохолодження", – розповіли в поліції.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Причина смерті встановлюється, проводиться судово-медична експертиза.

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