В Черновицкой области в снегу обнаружили тело экс-депутата

Со слов местных жителей, последний раз мужчину видели в бане
В воскресенье, 18 марта, в селе Давыдовка (Сторожинецкий район, Черновицкая область) было найдено в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов, передает storozhynets.info.
Как сообщают местные жители, 71-летнего мужчину видели за день до смерти в бане. После чего он сообщил, что отправляется домой.
Вероятно, в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.
У пожилого мужчины не выдержало сердце. Помимо политической деятельности, он работал в школе.
Напомним, в Тернополе нашли тело молодого парня.
"Тело погибшего лежало на льду недалеко от берега. Рядом были обнаружены рвотные массы. Следы насилия при поверхностном осмотре не обнаружены, предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения", – рассказали в полиции.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Причина смерти устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза.