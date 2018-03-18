В Черновицкой области в снегу обнаружили тело экс-депутата

Со слов местных жителей, последний раз мужчину видели в бане

В воскресенье, 18 марта, в селе Давыдовка (Сторожинецкий район, Черновицкая область) было найдено в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов, передает storozhynets.info.

Как сообщают местные жители, 71-летнего мужчину видели за день до смерти в бане. После чего он сообщил, что отправляется домой.

Вероятно, в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.

У пожилого мужчины не выдержало сердце. Помимо политической деятельности, он работал в школе.

Напомним, в Тернополе нашли тело молодого парня.

"Тело погибшего лежало на льду недалеко от берега. Рядом были обнаружены рвотные массы. Следы насилия при поверхностном осмотре не обнаружены, предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения", – рассказали в полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Причина смерти устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза.

