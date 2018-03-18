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В Черновицкой области в снегу обнаружили тело экс-депутата

STYLERLIFE        18.03.2018 - 20:15
В Черновицкой области обнаружили тело экс-депутата (storozhynets.info)
В Черновицкой области обнаружили тело экс-депутата (storozhynets.info)

Со слов местных жителей, последний раз мужчину видели в бане

В воскресенье, 18 марта, в селе Давыдовка (Сторожинецкий район, Черновицкая область) было найдено в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов, передает storozhynets.info

Как сообщают местные жители, 71-летнего мужчину видели за день до смерти в бане. После чего он сообщил, что отправляется домой.

Вероятно, в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.

У пожилого мужчины не выдержало сердце. Помимо политической деятельности, он работал в школе.

Напомним, в Тернополе нашли тело молодого парня.

"Тело погибшего лежало на льду недалеко от берега. Рядом были обнаружены рвотные массы. Следы насилия при поверхностном осмотре не обнаружены, предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения", – рассказали в полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Причина смерти  устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза.
 

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Теги: тело
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