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У Чернівцях спалили автомобіль активіста-антикорупціонера

STYLERLIFE        26.03.2018 - 18:50
Фото: Підпал автомобіля (facebook.com/bochkala)
Фото: Підпал автомобіля (facebook.com/bochkala)

Журналіст розповів про дестабілізацію на Буковині

У Чернівцях невідомі підпалили автомобіль активіста-антикорупціонера. Про це розповів відомий український журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши кілька фото події.

"Бєспрєдєл у Чернівцях триває. Сьогодні вночі невідомі спалили автомобіль активіста "Стоп корупції" Валерія Аірінія", - повідомив журналіст.

"На початку березня Валера був жорстоко побитий. І ось нова акція залякування. Акцентую увагу - Валеру намагаються саме залякати. Як і іншого представника "СтопКора" Миколу Петиченко, на якого також було скоєно напад", - зазначив Бочкала.

Фото: Підпал автомобіля (facebook.com/bochkala)

"Не виключаю і більш глобальних причин події. Буковину намагаються дестабілізувати. В тому числі і сили ззовні. Намітилася і глобальні внутрішні "розборки". Клани контрабандистів, голова митниці Салогор, силовики, губернатор... У цій всій конструкції борці неугодні всім сторонам. Питання у тому, яка з них замовила весь цей жах? І абсолютно очевидно, що правоохоронні органи не справляються з ситуацією. Безпека нижче плінтуса", - додав журналіст.

 

Фото: Підпал автомобіля (facebook.com/bochkala)

 

Фото: Авто активіста після підпалу (facebook.com/valera.airinii)

"За скоєння нападів досі обвинувачення нікому не пред'явлено. Ніхто, навіть, не затриманий! Хоча начебто і робиться чимало слідством. Призначена купа експертиз. Ось тільки результату немає. Прошу репост. Вся надія на суспільний резонанс! Боротися з корупцією в Україні стає все більш небезпечно. У країні реально внутрішній фронт..." – написав він.

Скріншот поста (facebook.com/bochkala)

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях побили відомого активіста-антикорупціонера.

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Теги: коррупция, Черновцы, активист, поджог
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