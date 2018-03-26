В Черновцах сожгли автомобиль активиста-антикоррупционера

Журналист рассказал о дестабилизации на Буковине

В Черновцах неизвестные подожгли автомобиль активиста-антикоррупционера. Об этом рассказал известный украинский журналист Роман Бочкала на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав несколько фото происшествия.

"Беспредел в Черновцах продолжается. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль активисту "Стоп коррупции" Валерия Аириния", - сообщил журналист.

"В начале марта Валера был жестоко избит. И вот новая акция устрашения. Акцентирую внимание - Валеру именно пытаются запугать. Как и другого представителя "СтопКора" Николая Петиченко, на которого также было совершено нападение", - отметил Бочкала.

Фото: Поджог автомобиля (facebook.com/bochkala)

"Не исключаю и более глобальных причин произошедшего. Буковину пытаются дестабилизировать. В том числе и силы извне. Наметилась и глобальная внутренняя разборка. Кланы контрабандистов, глава таможни Салогор, силовики, губернатор... В этой всей конструкции борцы неугодны всем сторонам. Вопрос в том, какая из них заказала весь этот ужас? И совершенно очевидно, что правоохранительные органы не справляются с ситуацией. Безопасность ниже плинтуса", - добавил журналист.

Фото: Поджог автомобиля (facebook.com/bochkala)

Фото: Авто активиста после поджога (facebook.com/valera.airinii)

"По совершенным нападениям до сих пор обвинения никому не предъявлены. Никто даже не задержан! Хотя вроде и делается следствием немало. Назначена куча экспертиз. Вот только результата нет. Прошу репост. Вся надежда на общественный резонанс! Бороться с коррупцией в Украине становится все более опасно. В стране реально внутренний фронт..." – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/bochkala)

Ранее сообщалось, что в Черновцах избили известного активиста-антикоррупционера.

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