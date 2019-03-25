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Чистий грабіжник: у Львові зловмисник проник у квартиру і прийняв душ (фото)

STYLERЖиття    25.03.2019 - 18:39
Чистий грабіжник: у Львові зловмисник проник у квартиру і прийняв душ (фото)
Колаж РБК-Україна

Пограбування будинку у Львові

Пограбування будинків буває відбувається дуже цікаво. Сьогодні, 25 березня, мешканка Львова прокинулася від того, що хтось чужий господарював в її будинку, і негайно викликала на місце поліцію. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Львівської області.

Заявниця просила прибути поліцію як можна швидше, оскільки вона з дітьми знаходилася в іншій кімнаті і була дуже налякана.

Варто зазначити, що жінка впустила патрульних у свій дім через вікно. На кухні правоохоронні органи виявили невідомого чоловіка, який вже встиг скласти продукти на столі, а також прийняти душ.

Чоловік витягнув всі речі з шафи в той час, коли мешканці квартири спали і не здогадувалися, що до них прийшов непроханий гість.

 

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульні чоловіка одразу ж затримали і наділи на нього наручники. Виявилося, що раніше він вже був судимий за крадіжку та шахрайство. На місці події також працювали слідчі.

Користувачі мережі також відреагували на незвичайного грабіжника.

"Не дали людині поснідати. Ось нелюди! А взагалі - вже не смішно. До чого люди прийшли, вже вареники крадуть?" - прокоментувала Ольга Регент.

"Душ? А каву ранкову ні?", - написала Тетяна Мисиюк.

"Зовсім вже з глузду з'їхали", - зазначила Ірина Самойлова.

"Цікаво, що крім законного пістолета, могла б захистити ця жінка себе і своїх дітей, якщо б злодій виявився більш агресивним і поліція не такою швидкою?" - прокоментував Олексій Єрмоленко.

Нагадаємо, що в Харкові чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомату з метою одержання грошей.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром охоронці приватної фірми пограбували будинок з 9-річною дівчинкою. При цьому у зловмисників була при собі зброя.

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