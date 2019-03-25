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Чистый грабитель: во Львове злоумышленник проник в квартиру и принял душ (фото)

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 18:39
Чистый грабитель: во Львове злоумышленник проник в квартиру и принял душ (фото)
Коллаж РБК-Украина

Ограбление дома во Львове

Ограбление домов бывает происходит очень интересно. Сегодня, 25 марта, жительница Львова проснулась от того, что кто-то чужой хозяйничал в ее доме, и немедленно вызвала на место полицию. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области.

Заявительница просила прибыть полицию как можно быстрее, поскольку она с детьми находилась в другой комнате и была очень напугана.

Стоит отметить, что женщина впустила патрульных в свой дом через окно. На кухне правоохранительные органы обнаружили неизвестного мужчину, который уже успел сложить продукты на столе, а также принять душ.

Мужчина вытащил все вещи из шкафа в то время, когда жители квартиры спали и не догадывались, что к ним пришел незваный гость.

 

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульные мужчину сразу же задержали и надели на него наручники. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. На месте происшествия также работали следователи.

Пользователи сети также отреагировали на необычного грабителя.

"Не дали человеку позавтракать. Вот нелюди! А вообще - уже не смешно. К чему люди пришли, уже вареники воруют?" - прокомментировала Ольга Регент.

"Душ? А кофе утренний нет?", - написала Татьяна Мисиюк.

"Совсем уже с ума сошли", - отметила Ирина Самойлова.

"Интересно, чем кроме законного пистолета, могла бы защитить эта женщина себя и своих детей - если бы вор оказался более агрессивным и полиция не такой быстрой?" - прокомментировал Алекс Ермоленко.

Напомним, что в Харькове мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата с целью получения ее денег.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом с 9-летней девочкой. При этом у злоумышленников было при себе оружие.

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