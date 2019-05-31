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НП в Харкові: колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами

STYLERЖиття    31.05.2019 - 18:33
НП в Харкові: колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами
У Харкові у електричці відірвалося колесо і влетіло в вагон (фото: колаж РБК-Україна)

Пасажири електрички пережили справжній кошмар

У Харкові стався неприємний інцидент. В електричці "Харків - Золочів" в одному з вагонів на ходу відірвалося колесо і влетіло в салон з пасажирами. Про це повідомляється в групі "Жити в Харкові" в Facebook.

За даними очевидців, ніхто з пасажирів не постраждав. Чоловік, який їхав на тому самому місці, куди прилетіла запчастину, незадовго до події пересів.

Стало відомо, що у одного з вагонів електрички вирвало фланець - плоский металевий диск. Обставини даного інциденту з'ясовуються.

У Харкові у електричці відірвалося колесо і влетіло в вагон (відео: facebook.com/myharkov)

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

НП в Харкові: колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами

Скріншот з Facebook

  • Гиперлуп в процесі обкатки;
  • Чому ці вагони не декоммунизировали в першу чергу?
  • Пощастило чоловікові...

НП в Харкові: колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами

Скріншот з Facebook

  • Не розумію!!! Якщо залишилося по п'ять шість електричок з 100 скорочених. Невже не можна було вибрати пристойні;
  • Де він взяв чайник?
  • І там дороги погані?

Нагадаємо, що Укрзалізниця почне повертати доплачені гроші за кондиціонер, якщо він не буде працювати після офіційної скарги пасажира.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця заплатить 3,6 мільйона гривень за ремонт кондиціонерів у вагонах.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила у скандал через стан приміських електричок.

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