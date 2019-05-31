НП в Харкові: колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами

Пасажири електрички пережили справжній кошмар
У Харкові стався неприємний інцидент. В електричці "Харків - Золочів" в одному з вагонів на ходу відірвалося колесо і влетіло в салон з пасажирами. Про це повідомляється в групі "Жити в Харкові" в Facebook.
За даними очевидців, ніхто з пасажирів не постраждав. Чоловік, який їхав на тому самому місці, куди прилетіла запчастину, незадовго до події пересів.
Стало відомо, що у одного з вагонів електрички вирвало фланець - плоский металевий диск. Обставини даного інциденту з'ясовуються.
У Харкові у електричці відірвалося колесо і влетіло в вагон (відео: facebook.com/myharkov)
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Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Укрзалізниця почне повертати доплачені гроші за кондиціонер, якщо він не буде працювати після офіційної скарги пасажира.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця заплатить 3,6 мільйона гривень за ремонт кондиціонерів у вагонах.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила у скандал через стан приміських електричок.