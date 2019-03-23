НП під Херсоном: дезертир ЗСУ вирішив підірвати житловий будинок (фото)

Чоловік погрожував підірвати гранату в квартирі житлового будинку в місті Олешки (фото: hr.npu.gov.ua)

Поліція терміново евакуювала мешканців багатоповерхівки

Дезертир ЗСУ погрожував підірвати гранату в квартирі багатоповерхового будинку в місті Олешки під Херсоном. Поліцейські затримали злочинця, і зараз чоловік перебуває у СІЗО. У відділі комунікації поліції 23 березня області повідомили, що зловмисникові "світить" до 7 років в'язниці.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Інцидент стався 22 березня. Колишній військовий зачинився у своїй квартирі та заявив про намір влаштувати вибух. Він відмовився відкривати двері правоохоронцям, які прийшли з обшуком.

Через НП поліція евакуювала мешканців квартир з 3-х поверхів. Також "копи" намагалися напоумити зловмисника. У підсумку до совісті чоловіка вдалося достукатися тільки після того, як правоохоронці привезли до квартирі його мати. Саме вона й умовила сина здатися.

Фото: hr.npu.gov.ua

Як з'ясувалося пізніше, ніякої гранати у неадеквата з собою не було. Втім, вдома він зберігав патрон від малокаліберної гармати.

Зазначається, що чоловік намагався прилаштувати до патрона провід, щоб ця конструкція виглядала, як саморобний вибуховий пристрій.

Чоловіка раніше судили за дезертирство, при цьому залишили на волі.

За фактом цього інциденту за незаконне поводження з боєприпасами було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК.

Фото: hr.npu.gov.ua

Як повідомлялося раніше, днями в Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після окупації Криму перейшов на бік РФ і служив за контрактом.

Нагадаємо, 22 березня у Харкові СБУ затримала завербованого російськими спецслужбами чоловіка, який готував теракт в метро. Відомий волонтер і військовий журналіст Мирослав Гай прокоментував інцидент і дав важливі рекомендації і назвав певну групу ризику.

Також ми писали про те, що поліція в Україні посилить заходи безпеки під час виборчої кампанії через загрозу терактів.