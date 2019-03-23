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ЧП под Херсоном: дезертир ВСУ решил взорвать жилой дом (фото)

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 16:20
ЧП под Херсоном: дезертир ВСУ решил взорвать жилой дом (фото)
Мужчина грозился взорвать гранату в квартире жилого дома в городе Олешки (фото: hr.npu.gov.ua)

Полиция срочно эвакуировала жильцов многоэтажки

Дезертир ВСУ угрожал взорвать гранату в квартире многоэтажного дома в городе Олешки под Херсоном. Полицейские задержали преступника, и сейчас мужчина находится в СИЗО. В отделе коммуникации полиции 23 марта области сообщили, что злоумышленнику "светит" до 7 лет тюрьмы.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Инцидент произошел 22 марта. Бывший военный заперся в своей квартире и заявил о намерении устроить взрыв. Он отказался открывать дверь правоохранителям, которые пришли с обыском. 

Из-за ЧП полиция эвакуировала жильцов квартир с 3-х этажей. Также "копы" пытались вразумить злоумышленника. В итоге до совести мужчины удалось достучатся только после того, как правоохранители привезли к квартире его мать. Именно она у уговорила сына сдаться.

ЧП под Херсоном: дезертир ВСУ решил взорвать жилой дом (фото)

Фото: hr.npu.gov.ua

Как выяснилось позже, никакой гранаты у неадеквата с собой не было. Впрочем, дома он хранил патрон от малокалиберной пушки.

Отмечается, что мужчина пытался приделать к патрону проводы, чтобы эта конструкция выглядела, как самодельное взрывное устройство.

Мужчину ранее судили за дезертирство, при этом оставили на свободе. 

По факту нынешнего инцидента за незаконное обращения с боеприпасами было открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 УК. 

ЧП под Херсоном: дезертир ВСУ решил взорвать жилой дом (фото)

Фото: hr.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, на днях в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ и служил по контракту. 

Напомним, 22 марта в Харькове СБУ задержала завербованного российскими спецслужбами мужчину, который готовил теракт в метро. Известый волонтер и военный журналист Мирослав Гай прокомментировал инцидент и дал важные рекомендации и назвал определенную группу риска.

Также мы писали о том, что полиция в Украине усилит меры безопасности во время избирательной кампании из-за угрозы терактов.

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