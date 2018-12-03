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Надмірні вимоги начальства: у Києві через цькування чоловік викинувся з вікна

STYLERЖиття    03.12.2018 - 15:33
Надмірні вимоги начальства: у Києві через цькування чоловік викинувся з вікна
Фото: Колаж РБК-Україна

Від отриманих травм він помер на місці

3 грудня, у понеділок 27-річний чоловік викинувся з 14 поверху будинку за адресою Олійника, 3 з причини цькування на роботі. Від отриманих травм він помер на місці, передає Інформатор.

Інцидент стався близько 9 години ранку. Біля тіла загиблого були дружина і мати. Мама чоловіка була в стані істерики і крізь сльози кричала, що її син хімік, займався наукою і працював в одному з інститутів Києва.

За її словами, він викинувся через цькування на роботі. Через надмірні вимоги начальства загиблий практично не спав останнім часом. Чоловік займався науковою діяльністю і працював хіміком у одному з інститутів Києва.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

Жінку намагалася заспокоїти молода невістка. Прибувші на місце події медики дали матері заспокійливе. На місці працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та "швидка". Деталі трагічної події встановить слідство.

Нагадаємо, що у Херсоні на очах у сім'ї застрелився пенсіонер. Передсмертної записки пенсіонер не залишив. Однак члени сім'ї повідомили, що рік тому у нього померла дружина, за якою він дуже сумував. Поліція дотримується цієї версії, оскільки інших причин, щоб наважитися на суїцид, у нього не виявилося.

Раніше ми писали подробиці загадкового самогубства пенсіонерки у Києві. За словами сусідів, 57-річна жінка проживала в квартирі зі своїм чоловіком. Сімейна пара ні з ким не спілкувалася. Подружжя сторонилися сусідів. Місцеві жителі не можуть сказати, що спонукало жінку на такий вчинок.

Ми повідомляли, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна. Для проведення розслідування причин самогубства поліцією були вилучені особисті речі загиблої — системний блок комп'ютера і мобільний телефон.

Відео: РБК-Україна

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