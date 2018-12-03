Чрезмерные требования начальства: в Киеве из-за травли мужчина выбросился из окна

Фото: Коллаж РБК-Украина

От полученных травм он скончался на месте

3 декабря, в понедельник 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома по адресу Олейника, 3 по причине травли на работе. От полученных травм он скончался на месте, передает Информатор.

Инцидент произошел около 9 часов утра. У тела погибшего были жена и мать. Мама мужчины была в состоянии истерики и в слезах кричала, что ее сын химик, занимался наукой и работал в одном из институтов Киева.

По ее словам, он выбросился из-за травли на работе. Из-за чрезмерных требований начальства погибший практически не спал в последнее время. Мужчина занимался научной деятельностью и работал химиком в одном из институтов Киева.

Фото: (kiev.informator.ua)

Женщину пыталась успокоить молодая невестка. Прибывшие на место происшествия медики дали матери успокоительное. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали трагического происшествия установит следствие.

Напомним, что в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер. Предсмертной записки пенсионер не оставил. Однако члены семьи сообщили, что год назад у него умерла жена, по которой он очень тосковал. Полиция придерживается данной версии, поскольку других причин, чтобы отважиться на суицид, у него не оказалось.

Ранее мы писали подробности загадочного самоубийства пенсионерки в Киеве. По словам соседей, которые жили в соседней квартире с погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире со своим мужем. Семейная пара ни с кем не общалась. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок.

Мы сообщали, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Для проведения расследования причин самоубийства полицией были изъяты личные вещи погибшей — системный блок компьютера и мобильный телефон.

Видео: РБК-Украина