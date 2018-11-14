У Києві підлітки нападали на жінок і бризкали в обличчя балончиком

Фото: РБК-Україна

Одну з жертв госпіталізували в лікарню

У Києві, 14 листопада близько 11:30 ранку троє підлітків ходили по Квітневому провулку і нападали на жінок, бризкаючи газовим балончиком в обличчя. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Що відбувається з молоддю? Сьогодні, близько 11:30, ці троє ходили по Квітневому провулку. Не просто прогулювалися, а нападали на жінок, а саме - бризкали їм в обличчя газовим балончиком "Кобра". Все це знімали на камеру свого мобільного телефону. Одну з жінок було госпіталізовано до лікарні", - написано у повідомленні.

Також зазначено, що затриманих було троє, всі місцеві. Хлопцям 13, 15 і 17 років відповідно. "Якщо ви або ваші близькі також постраждали від дій цих підлітків, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення", - зазначено у пості.

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі збентежені подібною поведінкою дітей, деякі стверджують, що вона обумовлена виключно неправильним вихованням:

Скріншот коментарів: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що підлітки по-звірячому побили свою однолітку. Інцидент стався у місті Мінеральні води в південно-західному регіоні Ставропольського краю Росії.

Ми писали, що у Харківській області школярі побили дівчинку.

А також повідомляли про те, що підлітки побили п'ятикласника, а потім підпалили його.

Відео: РБК-Україна