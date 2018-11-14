В Киеве подростки нападали на женщин и брызгали в лицо баллончиком

Фото: РБК-Украина

Одну из жертв госпитализировали в больницу

В Киеве, 14 ноября около 11:30 утра трое подростков ходили по Апрельскому переулку и нападали на женщин, брызгая газовым баллончиком в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Что происходит с молодежью? Сегодня, около 11:30, эти трое ходили по Апрельскому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу", - написано в сообщении.

Также указано что задержанных было трое, все местные. Парням 13, 15 и 17 лет соответственно. "Если вы или ваши близкие также пострадали от действий этих подростков, пожалуйста, обратитесь к нам в личные сообщения", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи возмущены подобным поведением детей, некоторые утверждают, что оно обусловлено исключительно неправильным воспитанием:

Скриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что подростки зверски избили свою сверстницу. Инцидент произошел в городе Минеральные воды в юго-западном регионе Ставропольского края России.

Мы писали, что в Харьковской области школьники избили девочку.

А также сообщали о том, что подростки избили пятиклассника, а затем подожгли его.

Видео: РБК-Украина