"Щось неймовірне": KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код
Гурт KAZKA презентував свій новий альбом "KAZKA SVIT, Vol. 1", куди увійшли як вже відомі сингли, так і музичні сюрпризи від артистів та їхніх друзів.
Але на цьому сюрпризи від Саші Зарицької і Ко не закінчуються. Про що йдеться - читайте в нашому матеріалі нижче.
Що відомо про новий альбом KAZKA
У цьому альбомі музиканти пішли на музичний експеримент і зібрали саундтреки, дуети і кавери.
Всі вони різні за стилістикою і меседжів.
"Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже в такому стрімко мінливому світі не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом",-говорить Зарицька.
Саша Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)
На обкладинці платівки артисти вирішили використовувати наш новий логотип і емблему метавсесвіту KAZKA SVIT.
"Для нас нова айдентика - це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, закладених в нашій ДНК", - коментує солістка групи.
Саша Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)
Тим часом продюсер групи Юрій Нікітін запевняє:"аналогів проекту немає в жодній країні світу".
"Так що ми пишаємося, що такий мультиформат вперше з'явився саме в Україні", - зазначив він.
Слухайте всі пісні з альбому "KAZKA SVIT, Vol. 1":
Навіщо KAZKA їде в США?
Одночасно з виходом нового альбому група відкриває продаж квитків на наймасштабніший за її 5-річну історію тур "KAZKA.SVIT", який стартує в березні 2022 року серією концертів у містах США.
За океаном вперше прозвучать саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: таємниця Чарголоса", серіалу "Моя улюблена Страшко", фільмів "Любов і блогери" і "Чорнобиль".
І, звичайно ж, останній хіт" М'ята", який більш ніж півроку очолює чарти.
Потім KAZKA повернеться в Україну і покаже своє шоу у всіх обласних центрах країни.
Кульмінацією туру стане концерт у київському "Палаці спорту" 24 травня.
"Це буде щось неймовірне!" - запевняє команда.
Учасники групи (фото: прес-служба KAZKA)
Раніше Зарицька розповіла, чому від неї пішов коханий.