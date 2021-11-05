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"Щось неймовірне": KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код

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П'ятниця 05 листопада 2021 17:07
"Щось неймовірне": KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код KAZKA на чолі з Сашею Зарицькою випустила новий альбом
Автор: Styler

Гурт KAZKA презентував свій новий альбом "KAZKA SVIT, Vol. 1", куди увійшли як вже відомі сингли, так і музичні сюрпризи від артистів та їхніх друзів.

Але на цьому сюрпризи від Саші Зарицької і Ко не закінчуються. Про що йдеться - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що відомо про новий альбом KAZKA

У цьому альбомі музиканти пішли на музичний експеримент і зібрали саундтреки, дуети і кавери.

Всі вони різні за стилістикою і меседжів.

"Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже в такому стрімко мінливому світі не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом",-говорить Зарицька.

&quot;Щось неймовірне&quot;: KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код

Саша Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)

На обкладинці платівки артисти вирішили використовувати наш новий логотип і емблему метавсесвіту KAZKA SVIT.

"Для нас нова айдентика - це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, закладених в нашій ДНК", - коментує солістка групи.

&quot;Щось неймовірне&quot;: KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код

Саша Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)

Тим часом продюсер групи Юрій Нікітін запевняє:"аналогів проекту немає в жодній країні світу".

"Так що ми пишаємося, що такий мультиформат вперше з'явився саме в Україні", - зазначив він.

Слухайте всі пісні з альбому "KAZKA SVIT, Vol. 1":


Навіщо KAZKA їде в США?

Одночасно з виходом нового альбому група відкриває продаж квитків на наймасштабніший за її 5-річну історію тур "KAZKA.SVIT", який стартує в березні 2022 року серією концертів у містах США.

За океаном вперше прозвучать саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: таємниця Чарголоса", серіалу "Моя улюблена Страшко", фільмів "Любов і блогери" і "Чорнобиль".

І, звичайно ж, останній хіт" М'ята", який більш ніж півроку очолює чарти.


Потім KAZKA повернеться в Україну і покаже своє шоу у всіх обласних центрах країни.

Кульмінацією туру стане концерт у київському "Палаці спорту" 24 травня.

"Це буде щось неймовірне!" - запевняє команда.

&quot;Щось неймовірне&quot;: KAZKA вирішила їхати в США, щоб просувати національний культурний код

Учасники групи (фото: прес-служба KAZKA)

Раніше Зарицька розповіла, чому від неї пішов коханий.

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Александра Зарицкая KAZKA
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