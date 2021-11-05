"Что-то невероятное": KAZKA решила ехать в США, чтобы продвигать национальный культурный код
Группа KAZKA презентовала свой новый альбом "KAZKA SVIT, Vol. 1", куда вошли как уже известные синглы, так и музыкальные сюрпризы от артистов и их друзей.
Но на этом сюрпризы от Саши Зарицкой и Ко не заканчиваются. О чем идет речь - читайте в нашем материале ниже.
Что известно про новый альбом KAZKA
В этом альбоме музыканты пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы.
Все они разные по стилистике и месседжам.
"Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в таком стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом", - говорит Зарицкая.
Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)
На обложке пластинки артисты решили использовать наш новый логотип и эмблему метавселенной KAZKA SVIT.
"Для нас новая айдентика - это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК", - комментирует солистка группы.
Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)
Тем временем продюсер группы Юрий Никитин уверяет: "аналогов проекта нет ни в одной стране мира".
"Так что мы гордимся, что такой мультиформат впервые появился именно в Украине", - отметил он.
Слушайте все песни из альбома "KAZKA SVIT, Vol. 1":
Зачем KAZKA едет в США?
Одновременно с выходом нового альбома группа открывает продажу билетов на самый масштабный за его 5-летнюю историю тур "KAZKA.SVIT", который стартует в марте 2022 года серией концертов в городах США.
За океаном впервые прозвучат саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: Тайна Чарголоса", сериалу "Моя любимая Страшко", фильмам "Любовь и блоггеры" и "Чернобыль".
И, конечно же, последний хит "Мята", который более полугода возглавляет чарты.
Затем KAZKA вернется в Украину и покажет свое шоу во всех областных центрах страны.
Кульминацией тура станет концерт в киевском "Дворце спорта" 24 мая.
"Это будет что-то невероятное!" - уверяет команда.
Участники группы (фото: пресс-служба KAZKA)
Ранее Зарицкая рассказала, почему от нее ушел любимый.