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"Диво природи серед похмурої зими": на Закарпатті зацвів шафран (відео)

STYLERЖиття    13.12.2018 - 14:24

Відео: YouTube / Zakarpatski Lisivniki

У Закарпатській області в Рахівському районі на території ДП "Ясінянське лісомисливське господарство" незадовго до Нового року зацвів шафран. Рослину занесено в Червону книгу, і зривати суворо заборонено.

У прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці Facebook назвали його "маленьким дивом природи серед похмурої зими".

&quot;Диво природи серед похмурої зими&quot;: на Закарпатті зацвів шафран (відео)

Скріншот: YouTube / Zakarpatski Lisivniki

Шафран (також відомий під назвою крокус) належить до роду багаторічних клубінелуковичних трав'янистих рослин сімейства Ірісові, або Касатикові. Всього відомо 70 видів шафрану, поширених переважно в Середземномор'ї, на території України можна зустріти 9 видів.

Шафран посівний вирощують як джерело прянощів і як фарбувальну рослину. Також він використовується у народній медицині як болезаспокійливий і сечогінний засіб.

Зазначимо, що рослина потребує відкритого сонячного місця і легкий грунт, що легко пропускає.

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області у Бердянську на початку жовтня знову зацвіли яблуні та сливи.

Також ми писали про те, що у вересні цього року в Карпатах відбулося аномальна подія – розквітли незвичайні квіти під назвою червона рута.

Нагадаємо, раніше в Мелітополі Запорізької області посеред грудня зацвів бузок і польові квіти.

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Відео: РБК-Україна

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