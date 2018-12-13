"Чудо природы среди мрачной зимы": на Закарпатье зацвел шафран (видео)

Видео: YouTube / Zakarpatski Lisivniki

В Закарпатской области в Раховском районе на территории ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" незадолго до Нового года зацвел шафран. Растение занесено в Красную книгу, и срывать строго запрещено.

В пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на странице в Facebook назвали его "маленьким чудом природы среди мрачной зимы".

Скриншот: YouTube / Zakarpatski Lisivniki

Шафран (также известен под названием крокус) принадлежит к роду многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые. Всего известно 70 видов шафрана, распространенных преимущественно в Средиземноморье, на территории Украины можно встретить 9 видов.

Шафран посевной выращивают как источник пряностей и как красящее растение. Также он используется в народной медицине как болеутоляющее и мочегонное средство.

Отметим, что растение нуждается в открытом солнечном месте и пропускающей, легкой почве.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области в Бердянске в начале октября снова зацвели яблони и сливы.

Также мы писали о том, что в сентябре этого года в Карпатах произошло аномальное событие – расцвели необычные цветы под названием червона рута.

Напомним, ранее в Мелитополе Запорожской области посреди декабря зацвела сирень и полевые цветы.

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Видео: РБК-Украина